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Следователи сообщили о подозрении "министру" оккупированной Харьковщины

21 августа 2023 15:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Стал министром в оккупированном Купянске: следователи Харьковщины заочно сообщили о подозрении россиянину
Въезд в город Купянск. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ходе временной оккупации Купянского района враг активно привлекал к сотрудничеству не только местное население. Так, "карьерный скачок" решил совершить гражданин России, с 2016 года работавший начальником отдела электроэнергетики министерства  Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый приехал в Купянск. Приказом так называемого "председателя" оккупационной администрации мужчина был назначен на должность "министра топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Указ о назначении. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Уверяя, что приехал "восстанавливать Харьковщину", новоиспеченный "министр" проводил агитационную работу среди сотрудников предприятия "Харьковоблэнерго", которые находились на территории Купянского района.

"В частности, извращая факты и манипулируя, он рассказывал о "преимуществах" жизни под российским флагом, "заботе" РФ о мирном населении и пытался сформировать положительный имидж российских захватчиков", — рассказывают правоохранители.

Фото подозреваемого россиянина. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Более того, подозреваемый призвал рабочих предприятия к изменению границ территории и государственной границы Украины и поддержке действий и решений оккупационных властей.

Однако должность "министра" подозреваемый занимал недолго и после деоккупации Харьковщины сбежал в РФ, где скрывается от следствия.

Прокуратура заочно сообщила о подозрении 40-летнему гражданину РФ по факту совершения умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичных призывов к совершению таких действий (ч. 1 ст. 110 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что боевику "ЛНР" объявили подозрение из-за пыток мирного населения в Харьковской области.

Также мы писали о том, что социальные сети снова заполонила очередная дикая ложь от росСМИ - на этот раз о "планах Украины похитить детей на Харьковщине" . Российские пропагандисты пишут, что малышей продадут, а деньги разделят члены Зеленского и их западные покровители.

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