Став міністром в окупованому Куп'янську: слідчі Харківщини заочно повідомили про підозру росіянину

Слідчі повідомили про підозру "міністру" окупованої Харківщини
Під час тимчасової окупації Куп’янського району ворог активно залучав до співпраці не лише місцеве населення. Так, "кар’єрний стрибок" вирішив зробити громадянин Росії, який з 2016 року працював начальником відділу електроенергетики міністерства Краснодарського краю РФ.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали справи
За даними слідства, у серпні минулого року підозрюваний приїхав до Куп’янська. Наказом так званого "голови" окупаційної адміністрації чоловіка було призначено на посаду "Министра топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Военно-гражданской администрации Харьковской области".
Запевняючи, що приїхав "відбудовувати Харківщину", новоспечений "міністр" проводив агітаційну роботу серед співробітників підприємства "Харківобленерго", які знаходились на території Куп’янського району.
"Зокрема, перекручуючи факти і маніпулючи, він розповідав про "переваги" життя під російським прапором, "турботу" РФ про мирне населення та намагався сформувати позитивний імідж російських загарбників", — розповідають правоохоронці.
Більше того, підозрюваний закликав робітників підприємства до зміни меж території та державного кордону України та підтримки дій і рішень окупаційної влади.
Однак посаду "міністра" підозрюваний обіймав недовго і після деокупації Харківщини втік до РФ, де наразі переховується від слідства.
Прокуратура заочно повідомила про підозру 40-річному громадянину РФ за фактом скоєння умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів до вчинення таких дій (ч. 1 ст. 110 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Нагадаємо, що бойовику "ЛНР" оголосили підозру за тортури мирного населення у Харківській області.
Також ми писали про те, що соціальні мережі знову заполонила чергова дика брехня від росЗМІ — цього разу про "плани України викрасти дітей на Харківщині". Російські пропагандисти пишуть, що малюків продадуть, а гроші розділять урядовці Зеленського та їхні західні покровителі.