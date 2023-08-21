Став міністром в окупованому Куп'янську: слідчі Харківщини заочно повідомили про підозру росіянину

В'їзд у місто Куп'янськ. Фото: Новини.LIVE

Під час тимчасової окупації Куп’янського району ворог активно залучав до співпраці не лише місцеве населення. Так, "кар’єрний стрибок" вирішив зробити громадянин Росії, який з 2016 року працював начальником відділу електроенергетики міністерства Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, у серпні минулого року підозрюваний приїхав до Куп’янська. Наказом так званого "голови" окупаційної адміністрації чоловіка було призначено на посаду "Министра топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Указ про призначення. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Запевняючи, що приїхав "відбудовувати Харківщину", новоспечений "міністр" проводив агітаційну роботу серед співробітників підприємства "Харківобленерго", які знаходились на території Куп’янського району.

"Зокрема, перекручуючи факти і маніпулючи, він розповідав про "переваги" життя під російським прапором, "турботу" РФ про мирне населення та намагався сформувати позитивний імідж російських загарбників", — розповідають правоохоронці.

Фото підозрюваного росіянина. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Більше того, підозрюваний закликав робітників підприємства до зміни меж території та державного кордону України та підтримки дій і рішень окупаційної влади.

Однак посаду "міністра" підозрюваний обіймав недовго і після деокупації Харківщини втік до РФ, де наразі переховується від слідства.

Прокуратура заочно повідомила про підозру 40-річному громадянину РФ за фактом скоєння умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів до вчинення таких дій (ч. 1 ст. 110 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, що бойовику "ЛНР" оголосили підозру за тортури мирного населення у Харківській області.

Також ми писали про те, що соціальні мережі знову заполонила чергова дика брехня від росЗМІ — цього разу про "плани України викрасти дітей на Харківщині". Російські пропагандисти пишуть, що малюків продадуть, а гроші розділять урядовці Зеленського та їхні західні покровителі.