Осужденный коллаборант из Харькощины попросился на обмен в РФ

Полицейский участок в Купянске. Фото иллюстративное: Нацполиция

Бывший сотрудник полиции охраны из Купянска Александр Варченко, приговоренный к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с россиянами, согласился на выезд в РФ в рамках обмена. Во время оккупации города он работал в созданной захватчиками "полиции" и получал зарплату в рублях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на государственный проект "Хочу к своим", Харьковскую областную прокуратуру и материалы судебного дела.

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Осуждённый коллаборационист Александр Варченко. Фото: скриншот

Коллаборационист служил оккупантам

Согласно материалам дела, до полномасштабного вторжения Александр Варченко работал охранником третьего разряда в Управлении полиции охраны. После захвата Купянска он остался в городе, а летом 2022 года оказался в структуре, которую россияне создали вместо украинских правоохранительных органов.

В начале июля мужчина передал оккупационной администрации документы, необходимые для трудоустройства. Среди них были анкета, автобиография, личные документы и сведения о членах семьи. Также он подписал трудовой договор. В тот же день Александра Варченко назначили исполняющим обязанности полицейского взвода патрульной службы оккупационного «Управления внутренних дел». Через три дня, 8 июля, ему выдали служебное удостоверение.

На новой "работе" мужчина дежурил на блокпостах, контролируемых российскими военными, и охранял захваченное здание полиции. Он также следил за пропускным режимом на территории оккупационного УВД.

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Получал зарплату в рублях

Следствие получило кадровые и финансовые документы оккупационной администрации. Среди них были приказ о назначении Александра Варченко, трудовой договор, журнал выдачи удостоверений, согласие на обработку персональных данных и подписка о неразглашении информации. Сохранились и платежные ведомости. В двух документах напротив данных Александра Варченко указаны выплаты по 40 тысяч российских рублей и подписи получателя. Таким образом, документально в деле зафиксированы выплаты на сумму 80 тысяч рублей.

То, что мужчина получал деньги от оккупационных властей, подтвердила и его бывшая жена. Супруги развелись ещё в 2002 году, однако продолжали жить вместе. Женщина рассказала суду, что во время оккупации Александр Варченко дважды получал зарплату в российской валюте.

Александр Варченко в суде. Фото: Харьковская прокуратура

Его видели на службе и другие жители. Одна из свидетельниц рассказала, что встретила мужчину на блокпосту вблизи Кучеровки. По её словам, Александр Варченко был одет в чёрную форму с шевроном с символом Z и вместе с российским военным проверял автомобиль.

В суде коллаборационист заявил о принуждении

Сам Александр Варченко вину не признал и представил другую версию событий. Он утверждал, что после начала оккупации хранил дома служебное оружие, которое получил еще на украинской службе. По его словам, 3 июля 2022 года в квартиру пришли трое мужчин в масках. Они якобы нашли спрятанное оружие, увезли его в изолятор и в течение трех дней избивали. Коллаборационист заявлял, что согласился пойти на службу после угроз в адрес его семьи.

Задержание Александра Варченко. Фото: СБУ

Мужчина также пытался преуменьшить свою роль в работе оккупационной структуры. По его версии, первые десять дней он лишь убирал территорию, после чего его поставили у входа в захваченный райотдел — пропускать посетителей и поднимать шлагбаум. В то же время факт получения двух выплат по 40 тысяч рублей он в суде не отрицал.

Показания обвиняемого суд сопоставил со свидетельствами очевидцев и изъятыми документами. В частности, люди видели Александра Варченко на посту у захваченного райотдела, во время проверки посетителей и на блокпостах. В материалах дела также остались его кадровые документы, удостоверения и сведения о выплатах.

Какой приговор получил коллаборационист

Дело рассматривал Червонозаводский районный суд Харькова. Александра Варченко признали виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Ему назначили 12 лет лишения свободы и на десять лет запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее Новини.LIVE писали, что бывший полицейский из Харьковской области получил 15 лет тюрьмы. Бывший полицейский из Купянского района во время оккупации Шевченкова перешел на сторону россиян, передавал им информацию об украинских правоохранителях и издевался над местными жителями. В мае 2026 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области задержали бывшего полицейского, который работал на оккупантов. Во время захвата Изюма 43-летний мужчина добровольно пошел работать в созданную россиянами псевдополицию и выполнял задания оккупационных властей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове судили руководителя оккупационной полиции Харьковской области. Он возглавлял созданное россиянами "Управление внутренних дел" в Купянске. Согласно материалам дела, коллаборант вместе с российскими военными угрожал местной жительнице оружием и отобрал у нее автомобиль. Ему заочно назначили 12 лет лишения свободы.