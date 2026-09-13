Засуджений колаборант з Харківщини попросився на обмін до РФ

Поліцейський відділок у Куп'янську. Фото ілюстративне: Нацполіція

Колишній працівник поліції охорони з Куп'янська Олександр Варченко, якого засудили до 12 років ув'язнення за співпрацю з росіянами, погодився на виїзд до РФ у межах обміну. Під час окупації міста він працював у створеній загарбниками "поліції" та отримував зарплату в рублях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на державний проєкт "Хочу к своим", Харківську обласну прокуратуру та матеріали судової справи.

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Засуджений колаборант Олександр Варченко. Фото: скриншот

Колаборант служив окупантам

Згідно з матеріалами справи, до повномасштабного вторгнення Олександр Варченко працював охоронцем третього розряду Управління поліції охорони. Після захоплення Куп'янська він залишився у місті, а влітку 2022 року опинився у структурі, яку росіяни створили замість українських правоохоронних органів.

На початку липня чоловік передав окупаційній адміністрації необхідні для працевлаштування документи. Серед них були анкета, автобіографія, особисті документи та відомості про членів родини. Також він підписав трудовий договір. Того ж дня Олександра Варченка призначили виконувачем обов'язків поліцейського взводу патрульної служби окупаційного "Управління внутрішніх справ". Через три дні, 8 липня, йому видали службове посвідчення.

На новій "роботі" чоловік чергував на блокпостах, які контролювали російські військові, та охороняв захоплену будівлю поліції. Він також стежив за пропускним режимом на території окупаційного "УВС".

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Отримував зарплату у рублях

Слідство отримало кадрові та фінансові документи окупаційної адміністрації. Серед них були наказ про призначення Олександра Варченка, трудовий договір, журнал видачі посвідчень, згода на обробку персональних даних та підписка про нерозголошення інформації. Збереглися й платіжні відомості. У двох документах навпроти даних Олександра Варченка вказані виплати по 40 тисяч російських рублів та підписи отримувача. Таким чином, документально у справі зафіксовані виплати на 80 тисяч рублів.

Те, що чоловік отримував гроші від окупаційної влади, підтвердила і його колишня дружина. Подружжя розлучилося ще у 2002 році, проте продовжувало жити разом. Жінка розповіла суду, що під час окупації Олександр Варченко двічі отримував зарплату в російській валюті.

Олександр Варченко у суді. Фото: Харківська прокуратура

Його бачили на службі й інші мешканці. Одна зі свідків розповіла, що зустріла чоловіка на блокпосту поблизу Кучерівки. За її словами, Олександр Варченко був у чорному одязі із шевроном із символом Z та разом із російським військовим перевіряв автомобіль.

На суді колаборант заявив про примус

Сам Олександр Варченко вини не визнав і представив іншу версію подій. Він стверджував, що після початку окупації зберігав удома службову зброю, яку отримав ще на українській службі. За його словами, 3 липня 2022 року до квартири прийшли троє чоловіків у масках. Вони нібито знайшли заховану зброю, забрали його до ізолятора та протягом трьох днів били. Колаборант заявляв, що погодився піти на службу після погроз на адресу його родини.

Затримання Олександра Варченка. Фото: СБУ

Чоловік також намагався применшити свою роль у роботі окупаційної структури. За його версією, перші десять днів він лише прибирав територію, після чого його поставили біля входу до захопленого райвідділу — пропускати відвідувачів і підіймати шлагбаум. Водночас факт отримання двох виплат по 40 тисяч рублів він у суді не заперечував.

Показання обвинуваченого суд зіставив зі свідченнями очевидців та вилученими документами. Зокрема, люди бачили Олександра Варченка на посту біля захопленого райвідділу, під час перевірки відвідувачів та на блокпостах. У матеріалах також залишилися його кадрові документи, посвідчення та відомості про виплати.

Який вирок отримав колаборант

Справу розглядав Червонозаводський районний суд Харкова. Олександра Варченка визнали винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території за ч. 7 ст. 111-1 КК України. Йому призначили 12 років позбавлення волі та на десять років заборонили обіймати посади у правоохоронних органах.

Раніше Новини.LIVE писали, що експоліцейський із Харківщини отримав 15 років в'язниці. Колишній поліцейський із Куп'янського району під час окупації Шевченкового перейшов на бік росіян, передавав їм інформацію про українських правоохоронців та знущався з місцевих жителів. У травні 2026 року його засудили до 15 років ув'язнення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині затримали експоліцейського, який працював на окупантів. Під час захоплення Ізюма 43-річний чоловік добровільно пішов працювати до створеної росіянами псевдополіції та виконував завдання окупаційної влади.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у Харкові судили керівника окупаційної поліції Харківщини. Він очолював створене росіянами "Управління внутрішніх справ" у Куп'янську. За матеріалами справи, колаборант разом із російськими військовими погрожував місцевій жительці зброєю та відібрав у неї автомобіль. Йому заочно призначили 12 років ув'язнення.