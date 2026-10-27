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Главная Харьков Соцподдержка граждан — фактор нацустойчивости: Терехов назвал приоритеты бюджета на 2027 год

Соцподдержка граждан — фактор нацустойчивости: Терехов назвал приоритеты бюджета на 2027 год

Ua ru
27 октября 2026 16:04
Социальная поддержка граждан — фактор национальной устойчивости: Терехов подчеркнул приоритеты бюджета на 2027 год
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов настаивает на увеличении поддержки переселенцев и повышении социальных стандартов в Государственном бюджете на 2027 год. В частности, речь идет о сохранении финансовых ресурсов громад и обеспечении переселенцев жильем.

Об этом Терехов рассказал в интервью изданию "РБК-Україна", передает Новини.LIVE.

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Жилье для ВПЛ и поддержка громад: Терехов озвучил требования к бюджету-2027

"Ряд наших предложений нашел отражение в выводах бюджетного комитета. Прежде всего речь идет о сохранении финансовых ресурсов громад, поддержке переселенцев и обеспечении их жильем... Мы настаиваем на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах. Также предлагаем не изымать реверсную дотацию из бюджетов громад на территориях активных боевых действий и уменьшить её для других пострадавших громад. Бюджетный комитет рекомендовал правительству проработать эти вопросы. И я рассчитываю, что они будут учтены. Ведь громады, которые ежедневно преодолевают последствия войны, должны иметь достаточно ресурсов для этого", — отметил Терехов.

Также он упомянул о вопросе обеспечения переселенцев жильем, ведь это одна из самых острых проблем для людей, лишившихся крова из-за войны.

"Бюджетный комитет поддержал расширение возможностей использования остатков средств отдельных местных бюджетов на приобретение и обустройство жилья для ВПЛ. Также правительству рекомендовано проработать программы льготного жилищного кредитования и создания фондов социального жилья. Еще один важный результат — комитет предложил правительству учитывать количество зарегистрированных переселенцев при бюджетном выравнивании. Ведь громады, принявшие большое количество ВПЛ, испытывают дополнительную нагрузку на больницы, школы, социальные службы и коммунальную инфраструктуру. И государство должно это учитывать при распределении бюджетных ресурсов", — рассказал глава АПГГ.

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В то же время, по его словам, хотя Бюджетный комитет ВР и поднял вопрос о реформировании оплаты труда в сфере образования, конкретные предложения Ассоциации и ее лидера пока не поддержал. В частности, предлагалось увеличить образовательную субвенцию и установить зарплаты учителей на уровне не менее двух минимальных зарплат.

"Не менее важный вопрос — социальные стандарты. Мы предложили повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен, прожиточный минимум до 7600 гривен, увеличить помощь переселенцам и другие социальные выплаты. Сегодня растет бедность, многие украинские семьи вынуждены экономить на продуктах, лекарствах, самых необходимых вещах. И государство должно искать возможности для их поддержки. "Мы рассчитываем, что при доработке бюджета Кабмин учтёт не только рекомендации парламентского комитета, но и другие принципиальные предложения Ассоциации"— констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов призвал ввести отдельное финансирование больниц, работающих вблизи линии фронта, а также усилить социальную защиту медиков и фармацевтов. По его словам, 44 из 49 муниципальных медицинских учреждений Харькова получили повреждения в результате российских обстрелов, а медицинская система сталкивается с дефицитом кадров и перебоями с поставками лекарств. Среди предложений Терехова — доплаты медикам за работу в условиях риска, страхование их жизни и здоровья, поддержка аптек и обеспечение больниц резервным электро- и теплоснабжением.

Также Терехов предложил снизить ставку НДС на лекарственные средства и медицинские изделия с 7% до 5%. Он подчеркнул, что сохранение аптечной сети в прифронтовых населенных пунктах важно для обеспечения людей необходимыми препаратами, ведь аптеки работают в условиях обстрелов, сложной логистики и роста расходов. Кроме того, Терехов выступил за расширение государственных программ компенсации стоимости лекарств и увеличение финансирования таких программ.

Харьков Игорь Терехов ВПЛ бюджет война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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