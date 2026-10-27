Соцпідтримка громадян — фактор нацстійкості: Терехов наголошує на пріоритетах бюджету-2027

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наполягає на збільшенні підтримки переселенців та підвищенні соціальних стандартів у Державному бюджеті на 2027 рік. Зокрема йдеться про збереження фінансових ресурсів громад та забезпечення житлом переселенців.

Про це Терехов розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Житло для ВПО та підтримка громад: Терехов озвучив вимоги до бюджету-2027

"Низка наших пропозицій знайшла відображення у висновках бюджетного комітету. Насамперед ідеться про збереження фінансових ресурсів громад, підтримку переселенців та забезпечення їх житлом... Ми наполягаємо на збереженні 64% ПДФО в місцевих бюджетах. Також пропонуємо не вилучати реверсну дотацію з бюджетів громад на територіях активних бойових дій та зменшити її для інших постраждалих громад. Бюджетний комітет рекомендував уряду опрацювати ці питання. І я розраховую, що їх буде враховано. Адже громади, які щодня долають наслідки війни, повинні мати достатньо ресурсів для цього", — зазначив Терехов.

Також він згадав про питання забезпечення переселенців житлом, адже це одна з найболючіших проблем для людей, які втратили домівки через війну.

"Бюджетний комітет підтримав розширення можливостей використання залишків коштів окремих місцевих бюджетів на придбання та облаштування житла для ВПО. Також уряду рекомендовано опрацювати програми пільгового житлового кредитування та створення фондів соціального житла. Ще один важливий результат — комітет запропонував уряду враховувати кількість зареєстрованих переселенців під час бюджетного вирівнювання. Адже громади, які прийняли велику кількість ВПО, мають додаткове навантаження на лікарні, школи, соціальні служби та комунальну інфраструктуру. І держава повинна це враховувати під час розподілу бюджетних ресурсів", — розповів очільник АПМГ.

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Натомість, за його словами, хоча Бюджетний комітет ВР і порушив питання реформування оплати праці в освіті, але конкретні пропозиції Асоціації і її лідера поки не підтримав. Зокрема пропонувалося збільшити освітню субвенцію та встановити зарплати вчителів на рівні щонайменше двох мінімальних зарплат.

"Не менш важливе питання — соціальні стандарти. Ми запропонували підвищити мінімальну зарплату до 10 тисяч гривень, прожитковий мінімум — до 7600 гривень, збільшити допомогу переселенцям та інші соціальні виплати. Сьогодні зростає бідність, багато українських родин змушені економити на продуктах, ліках, найнеобхідніших речах. І держава повинна шукати можливості для їхньої підтримки. Ми розраховуємо, що під час доопрацювання бюджету Кабмін врахує не лише рекомендації парламентського комітету, а й інші принципові пропозиції Асоціації", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов закликав запровадити окреме фінансування лікарень, які працюють поблизу лінії фронту, а також посилити соціальний захист медиків і фармацевтів. За його словами, 44 із 49 комунальних медичних закладів Харкова зазнали пошкоджень через російські обстріли, а медична система стикається з дефіцитом кадрів та перебоями з постачанням ліків. Серед пропозицій Терехова — доплати медикам за роботу в умовах ризику, страхування їхнього життя та здоров’я, підтримка аптек і забезпечення лікарень резервним електро- та теплопостачанням.

Також Терехов запропонував знизити ставку ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби з 7% до 5%. Він наголосив, що збереження аптечної мережі у прифронтових громадах є важливим для забезпечення людей необхідними препаратами, адже аптеки працюють в умовах обстрілів, складної логістики та зростання витрат. Також Терехов виступив за розширення державних програм компенсації вартості ліків і збільшення фінансування таких програм.