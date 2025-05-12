Загрязнение воздуха — директора коксового завода в Харькове оправдали

Загрязнение воздуха. Иллюстративное фото:

Директора Харьковского коксового завода оправдали по делу о загрязнении воздуха. Суд решил, что реальная опасность не доказана.

Об этом говорится в судебном приговоре.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что обвиняемый занимал должность директора предприятия ООО "Коксовый завод "Новомет", которое во время производственного процесса осуществляет выбросы веществ от парокотельной, коксовых батарей и вентиляционной трубы, загрязняющих атмосферный воздух в сверхнормативном режиме.

Отмечается, что мужчина знал об отсутствии разрешения на выбросы вредных веществ на предприятии, но оно все равно осуществляло выбросы в сверхнормативном режиме. Это привело к несоблюдению правил охраны окружающей среды и создало опасность и для окружающей среды, и здоровья людей, проживающих рядом с заводом.

Так, эксперты пришли к выводу, что предприятие ООО "Коксовый завод "Новомет" нанес государству ущерб на 3 191 356 гривен.

Решение суда

Суд решил, что реальной опасности не доказано. Замеры воздуха не зафиксировали превышения, медицинских последствий также не обнаружили.

Директор объяснил, что разрешения не было из-за задержек в период карантина, но выбросы были в пределах нормы, а оборудование модернизировали.

Напомним, ранее дважды судимый харьковчанин переехал мужчину на автомобиле. За это он получил тюремный срок.

Также мы писали, что харьковчанин бросил чайник на авто и разбил окно. Кроме того, он толкнул женщину на улице.