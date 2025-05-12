Забруднення повітря — директора коксового заводу у Харкові виправдали

Забруднення повітря. Ілюстративне фото:

Директора Харківського коксового заводу виправдали у справі про забруднення повітря. Суд вирішив, що реальної небезпеки не доведено.

Про це йдеться у судовому вироку.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений обіймав посаду директора підприємства ТОВ "Коксовий завод "Новомет", яке під час виробничого процесу здійснює викиди речовин від парокотельної, коксових батарей та вентиляційної труби, що забруднюють атмосферне повітря в наднормативному режимі.

Зазначається, що чоловік знав про відсутність дозволу на викиди шкідливих речовин на підприємстві, але воно все одно здійснювало викиди в наднормативному режимі. Це призвело до недотримання правил охорони довкілля і створило небезпеку і для довкілля, і здоров’я людей, які проживають поруч з заводом.

Так, експерти дійшли до висновку, що підприємство ТОВ "Коксовий завод "Новомет" завдав державі збитків на 3 191 356 гривень.

Рішення суду

Суд вирішив, що реальної небезпеки не доведено. Замірювання повітря не зафіксували перевищення, медичних наслідків також не виявили.

Директор пояснив, що дозволу не було через затримки в період карантину, але викиди були в межах норми, а обладнання модернізували.

Нагадаємо, раніше двічі судимий харківʼянин переїхав чоловіка на автомобілі. За це він отримав тюремний термін.

Також ми писали, що харківʼянин кинув чайник на авто та побив вікно. Крім того, він штовхнув жінку на вулиці.