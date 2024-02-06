Стало известно о состоянии матери младенца, которого убили россияне на Харьковщине

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

В результате российских ракетных ударов по поселку Золочев травмы получили три женщины. 21-летняя женщина, мать погибшего ребенка, в состоянии средней тяжести находится в хирургии.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 6 февраля.

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По его словам, пациентки 39 и 29 лет находятся в травматологическом отделении с переломами конечностей. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

"21-летняя женщина, мать погибшего ребенка, в состоянии средней тяжести находится в хирургии. В настоящее время врачи проводят все необходимые обследования и последующее лечение", — отметил чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Как сообщалось, ночью россияне обстреляли поселок Золочев на Харьковщине. В результате вражеской атаки погиб двухмесячный мальчик. Его мать была госпитализирована с ранениями.

Также мы сообщали, что российские оккупанты атаковали аграрное предприятие в Херсонской области. Из-за этого был полностью уничтожен ангар и повреждена техника.