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Стало відомо про стан матері немовляти, якого вбили росіяни на Харківщині

6 лютого 2024 11:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо про стан матері немовляти, якого вбили росіяни на Харківщині
Наслідки російських обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У результаті російських ракетних ударів по селищу Золочів травм зазнали три жінки. 21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у вівторок, 6 лютого.

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За його словами, наразі пацієнтки 39 та 29 років перебувають у травматологічному відділенні з переламами кінцівок. Лікарі оцінюють їхній стан, як задовільний.

"21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії. Наразі лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування", — зазначив посадовець. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Як повідомлялося, вночі росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув двомісячний хлопчик. Його мати була шпиталізована з пораненнями.

Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували аграрне підприємство на Херсонщині. Через це було повністю знищено ангар та пошкоджено техніку. 

Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
дитина
люди

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