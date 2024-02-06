Стало відомо про стан матері немовляти, якого вбили росіяни на Харківщині

Наслідки російських обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

У результаті російських ракетних ударів по селищу Золочів травм зазнали три жінки. 21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у вівторок, 6 лютого.

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За його словами, наразі пацієнтки 39 та 29 років перебувають у травматологічному відділенні з переламами кінцівок. Лікарі оцінюють їхній стан, як задовільний.

"21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії. Наразі лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування", — зазначив посадовець.

Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Як повідомлялося, вночі росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув двомісячний хлопчик. Його мати була шпиталізована з пораненнями.

Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували аграрне підприємство на Херсонщині. Через це було повністю знищено ангар та пошкоджено техніку.