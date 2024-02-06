Окупанти обстріляли Харківщину — влада розповіла про руйнування та постраждалих

Працівник ДСНС гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в вівторок, 6 лютого. Зруйнований готель, палає фасад магазину, зафіксовано попередньо чотирьох постраждалих.

Про це Олег Синєгубов написав у Telegram.

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"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: двох жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", — повідомляє очільник ОВА.

Синєгубов додав, що наразі триває ліквідація наслідків ударів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Що відомо про обстріли окупантів Харківщини

Нагадаємо, що російські загарбники за допомогою артилерії та мінометів обстріляли близько 18 населених пунктів Харківської області 4 лютого. Відомо, чи є постраждалі та руйнування.

Також ми повідомляли, що ворог вкотре атакував Харківщину упродовж 4 лютого. Виявили одного пораненого.

Додамо, що російські військові завдали ударів по населених пунктах Харківської області 3 лютого. Через атаку пошкоджень зазнали житлові будинки.