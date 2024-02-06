Окупанти обстріляли Харківщину — влада розповіла про руйнування та постраждалих
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в вівторок, 6 лютого. Зруйнований готель, палає фасад магазину, зафіксовано попередньо чотирьох постраждалих.
Про це Олег Синєгубов написав у Telegram.
Наслідки обстрілу Харківщини росіянами
"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: двох жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", — повідомляє очільник ОВА.
Синєгубов додав, що наразі триває ліквідація наслідків ударів.
Що відомо про обстріли окупантів Харківщини
Нагадаємо, що російські загарбники за допомогою артилерії та мінометів обстріляли близько 18 населених пунктів Харківської області 4 лютого. Відомо, чи є постраждалі та руйнування.
Також ми повідомляли, що ворог вкотре атакував Харківщину упродовж 4 лютого. Виявили одного пораненого.
Додамо, що російські військові завдали ударів по населених пунктах Харківської області 3 лютого. Через атаку пошкоджень зазнали житлові будинки.
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