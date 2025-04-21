Сколько детей учатся в подземных школах Харькова - ответ Терехова

Стало известно, сколько детей учатся в подземных школах Харькова
В Харькове уже почти 10 тысяч детей учатся оффлайн в подземных школах. Недавно в городе открылось еще одно безопасное учебное заведение.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.
Сколько учеников ходит в подземные школы в Харькове
Харьковский городской голова рассказал, что завтра в Шевченковском районе откроют еще одну большую подземную школу, и с учетом этого, количество учеников, которые учатся очно в укрытиях, достигнет почти 10 тысяч.
Мэр отметил, что на сегодня в Харькове проживает около 60 тысяч детей школьного возраста. В то же время в городе продолжается строительство еще трех подземных школ.
"Рассчитываем, что в сентябре наши дети смогут пойти в эти новые школы", — сказал он.
Ранее мы показали, как выглядит новая подземная школа в Основянском районе Харькова.
Напомним, в Харькове планируется создать еще три подземные школы.
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