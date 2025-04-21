Сколько детей учатся в подземных школах Харькова - ответ Терехова

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове уже почти 10 тысяч детей учатся оффлайн в подземных школах. Недавно в городе открылось еще одно безопасное учебное заведение.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.

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Харьковский городской голова рассказал, что завтра в Шевченковском районе откроют еще одну большую подземную школу, и с учетом этого, количество учеников, которые учатся очно в укрытиях, достигнет почти 10 тысяч.

Мэр отметил, что на сегодня в Харькове проживает около 60 тысяч детей школьного возраста. В то же время в городе продолжается строительство еще трех подземных школ.

"Рассчитываем, что в сентябре наши дети смогут пойти в эти новые школы", — сказал он.

Ранее мы показали, как выглядит новая подземная школа в Основянском районе Харькова.

Напомним, в Харькове планируется создать еще три подземные школы.