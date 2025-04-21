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Стало відомо, скільки дітей навчаються у підземних школах Харкова

21 квітня 2025 20:27
Анастасія Писаненко - редактор
Скільки дітей навчаються у підземних школах Харкова - відповідь Терехова
Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У Харкові вже майже 10 тисяч дітей навчаються офлайн у підземних школах. Нещодавно у місті відкрилась ще один безпечний навчальний заклад.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у коментарі для Новини.LIVE.

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Харківський міський голова розповів, що завтра в Шевченківському районі відкриють ще одну велику підземну школу, і з урахуванням цього, кількість учнів, які навчаються очно в укриттях, досягне майже 10 тисяч.

Мер зазначив, що на сьогодні в Харкові проживає близько 60 тисяч дітей шкільного віку. Водночас у місті триває будівництво ще трьох підземних шкіл. 

"Розраховуємо, що у вересні наші діти зможуть піти до цих нових шкіл", — сказав він.

Раніше ми показали, який вигляд має нова підземна школа у Основ'янському районі Харкова.

Нагадаємо, у Харкові планується створити ще три підземні школи.

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