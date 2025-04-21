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У Харкові відкрили нову підземну школу — фото

21 квітня 2025 19:10
Анастасія Писаненко - редактор
У Харкові з'явилась нова підземна школа — фото
Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У Харкові, в Основ’янському районі, відкрилася нова підземна школа, здатна прийняти понад 300 учнів. Це унікальний навчальний заклад став відповіддю на нагальну потребу мікрорайону, розташованого далеко від центру міста та станцій метро, у безпечному місці для очного навчання.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.

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У Харкові з'явилась нова підземна школа

За совами міського голови, ідея збудувати школу саме тут виникла ще минулого літа, коли Ігор Терехов відвідав район і провів зустріч з батьками та педагогами. Після обговорення було ухвалено рішення звести підземний навчальний заклад, який би забезпечив дітям можливість навчатися в безпечних умовах, попри складну ситуацію.

"Коли я був тут улітку минулого року, ми зустрілися з батьками та вчителями й домовилися збудувати саме тут підземну школу", — нагадав Ігор Терехов.

Школа розрахована на 377 учнів, що покриває близько 90% освітніх потреб району. Наразі тут уже проходить очне навчання з 1 по 11 клас.

У Харкові відкрили нову підземну школу — фото - фото 1
Діти у підземній школі у Харкові. Фото: Новини.LIVE
У Харкові відкрили нову підземну школу — фото - фото 2
Підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE
У Харкові відкрили нову підземну школу — фото - фото 3
Діти у підземній школі у Харкові. Фото: Новини.LIVE
У Харкові відкрили нову підземну школу — фото - фото 4
Нова підземна школа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові планується створити ще три підземні школи

Також ми писали, що у Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи. Вона стане надійним укриттям і сучасним навчальним простором для 1000 дітей.

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