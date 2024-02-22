Стало известно, сколько культурных памятников уничтожила и повредила Россия на Харьковщине

Разрушен музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Gwara Media

С начала полномасштабного вторжения в Харьковской области было разрушено или повреждено 216 памятников культурного наследия. В 2024 году на их восстановление не предусмотрены средства из госбюджета, ведь почти все уплаченные украинцами налоги идут на обеспечение Вооруженных Сил.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос издания "Гвара Медиа" в четверг, 22 февраля.

Какие достопримечательности на Харьковщине пострадали больше всего

Из уничтоженных и поврежденных объектов 10 – национального значения, 202 – местного значения, 4 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.

В списке памятников архитектуры имеется 216 объектов. В частности, в Богодуховском районе – 4, Изюмском – 14, Красноградском – 2, Лозовском – 1, Харьковском (в том числе в Харькове) – 181, Чугуевском – 14.

По данным Министерства культуры и информационной политики, с начала полномасштабного вторжения РФ было полностью разрушено – 2 (памятник местного значения, Водонапорная башня, село Пески-Радьковские; памятник местного значения, Ветряная мельница, село Чернещина), частично – 206, а состояние 8 объектов остается неизвестным.

В издании сообщают, что в 2024 году не предусматриваются средства на восстановление памятников культурного наследия, ведь все средства налогоплательщиков направляются на нужды вооруженных сил.

Напомним, на Харьковщине разрушается усадьба Григория Сковороды. Задуманные до начала войны планы не были реализованы, поскольку выросли цены на проект.

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