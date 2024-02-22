Стало відомо, скільки культурних пам'яток знищила та пошкодила Росія на Харківщині

Зруйнований музей Сковороди Харківської області. Фото: Gwara Media

З початку повномасштабного вторгнення у Харківській області було зруйновано чи пошкоджено 216 пам'яток культурної спадщини. 2024 року на їх відновлення не передбачено коштів із держбюджету, адже майже всі сплачені українцями податки йдуть на забезпечення Збройних Сил.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури та інформаційної політики на запит видання "Гвара Медіа" у четвер, 22 лютого.

Які пам'ятки на Харківщині постраждали найбільше

Зі знищених та пошкоджених об'єктів 10 – національного значення, 202 – місцевого значення, 4 – щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

У переліку пам'яток архітектури є 216 об'єктів. Зокрема, у Богодухівському районі – 4, Ізюмському – 14, Красноградському – 2, Лозівському – 1, Харківському (у тому числі у Харкові) – 181, Чугуївському – 14.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики, з початку повномасштабного вторгнення РФ було повністю зруйновано – 2 (пам'ятник місцевого значення, Водонапірна вежа, село Піски-Радьківські; пам'ятник місцевого значення, Вітряний млин, село Чернещина), частково – 206, а стан 8 об'єктів залишається невідомим.

У виданні повідомляють, що у 2024 році не передбачаються кошти на відновлення пам'яток культурної спадщини, адже всі кошти платників податків спрямовуються на потреби збройних сил.

Нагадаємо, на Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди. Задумані на початок війни плани не були реалізовані, оскільки зросли ціни на проєкт.

В історичному центрі Одеси на продаж виставили майже двохсотрічну пам'ятку архітектури. За лот планувалося врятувати 12 мільйонів гривень.