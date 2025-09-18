Сколько сейчас работает рынков в Харькове

Директор ООО "Харьковский центральный рынок" Юрий Медведев. Фото: кадр из видео

Директор "ООО" Харьковский центральный рынок Юрий Медведев рассказал, как харьковские рынки работали в первые дни полномасштабной войны. В частности, он отметил, что сейчас рынки Харькова максимально заполнены арендаторами.

Об этом Юрий Медведев заявил во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Как рынки Харькова работают во время войны — что известно

Директор "ООО "Харьковский центральный рынок" Юрий Медведев рассказал, как в Харькове рынки работали в первые дни полномасштабного вторжения. По его словам, большинство рынков пытались работать в обычном режиме.

"Некоторые рынки из-за разрушений закрыли. Остальные рынки, в частности, Центральный, Сумской, Конный, работали в обычном режиме. Были и обстрелы, и прилеты, но работали", — вспоминает Медведев.

Он отмечает, что несмотря на обстрелы и начало полномасштабной войны, люди должны были где-то покупать продукты и одежду, поэтому рынки продолжили свою работу. В то же время было принято решение — убрать плату за аренду.

"Первые несколько месяцев войны люди должны были работать, люди должны были где-то покупать продукты, люди должны были что-то есть, во что-то одеваться. Мы приняли решение — мы убрали в первые месяцы аренду с наших объектов. И люди выходили для того, чтобы просто раскладывать товарные остатки, для того, чтобы кормить свои семьи и во что-то одеваться. В это время не было никакой логистики до Харькова, и они распродавали то, что у них было", — рассказывает директор "ООО "Харьковский центральный рынок".

По словам Медведева, на тот момент Харьковский центральный рынок работал как большой продуктовый гуманитарный хаб.

"Мы принимали к себе сотни тонн продукции. Это продовольствие, это товары первой необходимости. И мы отгружали это в районы города, на станции метро, в больницы, на предприятия, в воинские части", — вспоминает директор Харьковского центрального рынка.

А также добавляет, что сейчас рынки Харькова максимально заполнены арендаторами. Ведь сейчас в Харькове есть все условия для работы рынков.

"В настоящее время рынки Харькова максимально заполнены нашими арендаторами. Потому что есть все условия для того, чтобы они вели свою предпринимательскую деятельность, есть возможность работать. А это потому, что наш Харьков живет, работает, борется. Спасибо Игорю Александровичу (мэру Харькова, — Ред.) за то, что вы нам очень помогли поверить, что наш город будет жить и расцветать", — подытожил директор "ООО" Харьковский центральный рынок Юрий Медведев.

Заметим, что сегодня, 18 сентября, в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. К ней присоединились более 100 громад, чтобы вместе работать над решением ключевых проблем прифронтовых регионов. Возглавил новосозданную Ассоциацию мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее мы информировали, что в Харькове стартовал форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов".

Во время форума в Харькове председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, как правительство планирует способствовать восстановлению бизнеса.