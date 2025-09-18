Відео
Головна Харків Стало відомо, скільки ринків працюють під час війни у Харкові

Стало відомо, скільки ринків працюють під час війни у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 17:17
Скільки зараз працює ринків у Харкові
Директор ТОВ "Харківський центральний ринок" Юрій Медведєв. Фото: кадр з відео

Директор ТОВ "Харківський центральний ринок" Юрій Медведєв розповів, як харківські ринки працювали у перші дні повномасштабної війни. Зокрема, він зазначив, що нині ринки Харкова максимально заповнені орендарями.

Про це Юрій Медведєв заявив під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Як ринки Харкова працюють під час війни — що відомо

Директор ТОВ "Харківський центральний ринок" Юрій Медведєв розповів, як у Харкові ринки працювали у перші дні повномасштабного вторгнення. За його словами, більшість ринків намагалися працювати у звичному режимі.

"Деякі ринки через руйнування закрили. Решта ринків, зокрема, Центральний, Сумський, Кінний, працювали у звичайному режиму. Були й обстріли, і прильоти, але працювали", — пригадує Медведєв.

Він зазначає, що попри обстріли та початок повномасштабної війни, люди повинні були десь купувати харчі й одяг, саме тому ринки продовжили свою роботу. Водночас було прийнято рішення — прибрати плату за оренду.

"Перші кілька місяців війни люди повинні були працювати, люди повинні були десь купувати продукти, люди мали щось їсти, в щось одягатися. Ми прийняли рішення — ми прибрали в перші місяці оренду з наших об'єктів. І люди виходили для того, щоб просто розкладати товарні залишки, для того, щоб годувати свої сім'ї та в щось одягатися. В цей час не було ніякої логістики до Харкова, і вони розпродавали те, що у них було", — розповідає директор ТОВ "Харківський центральний ринок".

За словами Медведєва, на той момент Харківський центральний ринок працював як великий продуктовий гуманітарний хаб.

"Ми приймали до себе сотні тонн продукції. Це продовольство, це товари першої необхідності. І ми відвантажували це в райони міста, на станції метро, в лікарні, на підприємства, у військові частини", — пригадує директор Харківського центрального ринку.

А також додає, що нині ринки Харкова максимально заповнені орендарями. Адже наразі у Харкові є всі умови для роботи ринків.

"На сьогодні ринки Харкова максимально заповнені нашими орендарями. Тому що є всі умови для того, щоб вони вели свою підприємницьку діяльність, є можливість працювати. А це тому, що наш Харків живе, працює, бореться. Дуже дякую Ігорю Олександровичу (меру Харкова. — Ред.) за те, що ви нам дуже помогли повірити, що наше місто буде жити та розквітати", — підсумував директор ТОВ "Харківський центральний ринок" Юрій Медведєв.

Зауважимо, що сьогодні, 18 вересня, у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї долучилися понад 100 громад, аби разом працювати над розв’язанням ключових проблем прифронтових регіонів. Очолив новостворену Асоціацію мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше ми інформували, що у Харкові стартував форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів". 

Під час форуму у Харкові голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев розповів, як уряд планує сприяти відновленню бізнесу.

Харків ринок Ігор Терехов бізнес підприємці війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
