Станцию метро "Университет" в Харькове полностью украсили к новогодним праздникам

Станция метро "Университет" в Харькове. Фото: t.me/park_ua

В Харькове завершили украшать к новогодним праздникам станцию метро "Университет" Салтовской линии. Этим занимались работники Центрального парка и метрополитена.

Об этом сообщает Центральный парк Харькова.

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Станция "Университет" в Харькове

На декорирование станции понадобилось три ночи. Центральный парк города рассказал, что использованы все декорации, которыми до войны украшали аллеи.

"Теперь будут радовать посетителей метро", — говорится в сообщении.

Станция метро "Университет" в Харькове. Фото: t.me/park_ua

Станция метро "Университет" в Харькове. Фото: t.me/park_ua

Станция метро "Университет" в Харькове. Фото: t.me/park_ua

Напомним, многие годы подряд на Софийской площади Киева устанавливают новогоднюю елку. Эту традицию сохранят даже несмотря на войну, однако при отсутствии форс-мажорных ситуаций.

Также мы писали, что в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.