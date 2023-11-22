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Станцію метро "Університет" у Харкові повністю прикрасили до новорічних свят

22 листопада 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Станцію метро "Університет" у Харкові повністю прикрасили до новорічних свят
Станція метро "Університет" у Харкові. Фото: t.me/park_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові завершили прикрашати до новорічних свят станцію метро "Університет" Салтівської лінії. Цим займалися працівники Центрального парку та метрополітену.

Про це повідомляє Центральний парк Харкова.

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Станція "Університет" у Харкові

На оздоблення станції знадобилося три ночі. Центральний парк міста розповів, що використано усі декорації, якими до війни прикрашали алеї. 

"Тепер тішитимуть відвідувачів метро", — йдеться у повідомленні.

Станція метро "Університет" у Харкові
Станція метро "Університет" у Харкові. Фото: t.me/park_ua
Станція метро "Університет" у Харкові
Станція метро "Університет" у Харкові. Фото: t.me/park_ua
Станція метро "Університет" у Харкові
Станція метро "Університет" у Харкові. Фото: t.me/park_ua

Нагадаємо, багато років поспіль на Софійській площі Києва встановлюють новорічну ялинку. Цю традицію збережуть навіть попри війну, однак за умови відсутності форс-мажорних ситуацій.

Також ми писали, що у Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада.

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