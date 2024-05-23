Состояние водителя харьковского троллейбуса после ракетной атаки

Поврежденный после ракетного удара троллейбус в Харькове. Фото: Факты ICTV

Водитель харьковского троллейбуса Юрий Орел выжил после ракетной атаки, когда он находился в самом эпицентре удара. Однако мужчине пришлось ампутировать одну ногу, другую врачам удалось сохранить.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram в среду, 22 мая.

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Как сообщил мэр Харькова, накануне на Алексеевке произошло попадание российской ракеты. Пострадали десять человек, в том числе и Юрий Орел — водитель троллейбуса, оказавшегося в самом эпицентре взрыва.

"Состояние здоровья — стабильное. Обеспечен всем необходимым. Одну ногу, к сожалению, пришлось ампутировать, вторую медикам удалось сберечь", — рассказал Терехов о водителе и его самочувствии.

Пост Терехова в Telegram

Также городской голова отметил, что местные власти не оставят Юрия один на один с этой бедой. Он пообещал, что водителю будут помогать во время лечения, протезирования и реабилитации.

Кроме того, профком предприятия, где работал Юрий, открыл сбор средств для его лечения.

Напомним, накануне, 22 мая, российские войска атаковали Харьков ракетами, в результате взрывов пострадало более 10 человек.

Впоследствии правоохранители показали жуткие кадры первых минут после обстрела и его последствия.