В результате обстрела Харькова пострадали 10 человек

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики в среду, 22 мая, совершили обстрел Харькова. В результате атаки получили ранения 10 жителей города.

Об этом заявил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии Новини.LIVE.

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Обстрел Харькова 22 мая

"Около 13:55 российские военные с территории Белгородской области с самолета произвели обстрел Шевченковского и Новобаварского района Харькова. Сейчас мы находимся в Шевченковском районе на месте, где попал авиационный снаряд", — сказал он.

По предварительным данным, россияне обстреляли город унифицированным планирующим боеприпасом Д-30. На видео видно, как Фильчаков держит в руках обломок этого боеприпаса — сейчас они изымаются следователями и прокурорами при осмотре места происшествия.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в результате авиаудара повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля. Кроме того, за медицинской помощью обратилось 10 гражданских лиц.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

"Могу сказать, что количество пострадавших будет увеличиваться. Один человек находится в тяжелом состоянии в больнице, это водитель троллейбуса, который на момент удара был у эпицентра попадания. У него ампутированы две конечности", — добавил руководитель прокуратуры.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Также мы писали, что в Чугуеве Харьковской области возросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов. Жертвами атаки захватчиков стали восемь человек.