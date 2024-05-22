Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В результате обстрела Харькова пострадали 10 человек arrow

В результате обстрела Харькова пострадали 10 человек

22 мая 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате обстрела Харькова пострадали 10 человек
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в среду, 22 мая, совершили обстрел Харькова. В результате атаки получили ранения 10 жителей города.

Об этом заявил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Обстрел Харькова 22 мая

"Около 13:55 российские военные с территории Белгородской области с самолета произвели обстрел Шевченковского и Новобаварского района Харькова. Сейчас мы находимся в Шевченковском районе на месте, где попал авиационный снаряд", — сказал он.

По предварительным данным, россияне обстреляли город унифицированным планирующим боеприпасом Д-30. На видео видно, как Фильчаков держит в руках обломок этого боеприпаса — сейчас они изымаются следователями и прокурорами при осмотре места происшествия.

Атака на Харьков 22 мая
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в результате авиаудара повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля. Кроме того, за медицинской помощью обратилось 10 гражданских лиц.

ранены из-за атаки на Харьков 22 мая
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

"Могу сказать, что количество пострадавших будет увеличиваться. Один человек находится в тяжелом состоянии в больнице, это водитель троллейбуса, который на момент удара был у эпицентра попадания. У него ампутированы две конечности", — добавил руководитель прокуратуры.

РФ сбросила авиабомбу на Харьков 22 мая
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Также мы писали, что в Чугуеве Харьковской области возросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов. Жертвами атаки захватчиков стали восемь человек.

Харьков
обстрелы
оккупанты
атака
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify