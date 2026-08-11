В Харькове на рынке произошла стрельба: подробности инцидента

Люди на рынке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове мужчина открыл стрельбу во время конфликта на одном из городских рынков. Он около 10 раз выстрелил из пистолета в сторону своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали с ранениями различных частей тела. Полицейские уже сообщили стрелку о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Конфликт на рынке

Инцидент произошел в конце июля на территории одного из рынков в Индустриальном районе Харькова. Между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в перестрелку. Во время конфликта 35-летний местный житель достал пистолет и около 10 раз выстрелил в сторону оппонента.

44-летнего пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него телесные повреждения различных частей тела. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии и уже выписан из больницы.

Задержанный мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

Задержание стрелка

После инцидента полицейские приступили к установлению личности нападавшего. Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого. Пистолет, который, по данным следствия, использовался во время стрельбы, изъяли и направили на экспертизу.

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Что грозит

Следователи под процессуальным руководством Немишлянской окружной прокуратуры Харькова сообщили 35-летнему мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельба возле многоэтажного дома

Напомним, вечером 24 мая на улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова раздались выстрелы возле жилого дома. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух возле подъезда. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители быстро установили личность стрелявшего, задержали его и изъяли оружие. В ходе проверки выяснилось, что мужчина является военнослужащим, находившимся в СЗЧ. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело, а следователи также выясняют, как оружие оказалось в его руках.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове произошла стрельба в Основянском районе. После выстрелов возле дороги нашли мужчину с огнестрельным ранением ноги. Инцидент произошел на проспекте Аэрокосмическом.