Суд арестовал имущество харьковской фармкомпании - фирма сотрудничала с РФ

В настоящее время идет передача арестованного имущества в управление АРМА.

По ходатайству прокуратуры арестовано имущество харьковской фармацевтической компании и корпоративные права ее учредителя-россиянина. По данным следствия, должностные лица одного из ООО в Харькове, основным видом деятельности которого является оптовая торговля фармацевтическими товарами, сотрудничают со страной-агрессором.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Материалы следствия

Один из учредителей предприятия – гражданин РФ, имеющий прямое решающее влияние при принятии решений. Он получает в Украине прибыль от хозяйственной деятельности ООО и платит налоги в российский бюджет, финансируя войну в Украине.

"Прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на корпоративные права учредителя-гражданина РФ в сумме 150 тыс. грн, на 36 транспортных средств, зарегистрированных на ООО, ориентировочной стоимостью около 18 млн грн, и на 1/2 долю нежилого здания общей площадью почти 24 тыс. кв. м, что принадлежит на праве общей долевой собственности учредителю ООО-россиянину. В указанном здании зарегистрировано и фактически осуществляет свою деятельность предприятие", - написано в сообщении.

Прокурорами обосновано, что существует значительный риск, что вышеупомянутые автомобили и нежилое здание могут быть переданы в качестве материальных ресурсов российской армии или использованы для хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором. Жовтневый районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, что в Харькове суд вынес приговор женщине, во время оккупации Балаклеи возглавившей "отдел образования". Она приказывала уничтожать украинскую госсимволику и изымала украинские книги.

Так мы писали, что в Харькове будут судить двух мужчин за сотрудничество с оккупантами . В суд передано дело эксполицианта, который во время оккупации стал главой администрации села в Харьковском районе. Также будут судить жителя Балаклеи, который не только пошел на сотрудничество с врагом, но и агитировал своих коллег.