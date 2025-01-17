Выпускника гимназии в Харькове осудили за передачу персональных данных

Хакер за компьютером. Фото: Pexels

В Харькове в суде наказали выпускника Харьковской гимназии №145. Он, находясь еще учеником, передал данные пользователей интернет-игры третьему лицу, чтобы улучшить свою репутацию на геймерском форуме.

Об этом говорится в приговоре Червоноградского районного суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Подросток передавал конфиденциальную информацию неизвестному лицу

По данным следствия, подросток в апреле 2023 года получил доступ к базе данных, которая содержала конфиденциальную информацию об учетных записях пользователей. Он передал файл с логинами и паролями неизвестному лицу через мессенджер Telegram. Как пояснил парень позже в суде, целью этого было повышение собственной репутации на форуме, где указанный пользователь был активным участником.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, объяснив, что понимал тот факт, что данные конфиденциальные, но не осознавал, что его действия являются преступными. Подросток признался, что не получал согласия на передачу информации, а также не был лично знаком с получателем данных.

Суд признал юношу виновным в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом. Его приговорили к одному году лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок.

Напомним, также в Харькове недавно судили руководителя предприятия, которое активно сотрудничало с Россией после начала полномасштабного вторжения.

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