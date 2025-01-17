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Суд Харкова покарав випускника гімназії за "злив" бази даних

17 січня 2025 08:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Випускника гімназії в Харкові засудили за передачу персональних даних
Хакер за комп'ютером. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові в суді покарали випускника Харківської гімназії №145. Він, перебуваючи ще учнем, передав дані користувачів інтернет-гри третій особі, щоб покращити свою репутацію на геймерському форумі.

Про це по йдеться у вироку Червоноградського районного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Підліток передавав конфіденційну інформацію невідомій особі

За даними слідства, підліток у квітні 2023 року отримав доступ до бази даних, яка містила конфіденційну інформацію про облікові записи користувачів. Він передав файл із логінами та паролями невідомій особі через месенджер Telegram. Як пояснив хлопець пізніше у суді, метою цього було підвищення власної репутації на форумі, де зазначений користувач був активним учасником.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину, пояснивши, що розумів той факт, що дані конфіденційні, але не усвідомлював, що його дії є злочинними. Підліток зізнався, що не отримував згоди на передачу інформації, а також не був особисто знайомий із отримувачем даних.

Суд визнав юнака винним у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Його засудили до одного року позбавлення волі, проте звільнили від відбуття покарання з випробувальним терміном на той самий строк.

Нагадаємо, також у Харкові нещодавно судили керівника підприємства, яке активно співпрацювало з Росією після початку повномасштабного вторгннення. 

У Харківській області покарали чоловіка, який застосовував фізичне насильство до своєї дружини. 

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