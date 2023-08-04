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Суд признал виновным харьковского сепаратиста, который призывал создать "ХНР"

4 августа 2023 17:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Суд признала виновным харьковского сепаратиста, призвавшего к созданию "ХНР"
Активисты Антимайдана у входа в здание Харьковской облгосадминистрации (апрель, 2014 год). Фото: Игоря Чекачкова / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 37-летнего харьковчанина Алексея Корнева и назначил ему наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. В 2014 году он бежал в Россию, где и проживает до сих пор.

Об этом сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

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По информации следствия, Корнев, активист харьковской антимайдана с 2014 года всячески поддерживал идею создания так называемой ХНР. В конце 2012 г. он сбежал в Россию и с тех пор проживает на территории России.

Выяснено, что в апреле 2015 года, находясь в Москве, Корнев принял участие в обсуждении "создание комитета политических эмигрантов Харьковщины", в ходе которого призвал различные организации, признающие "харьковскую народную республику", совместно создать неподконтрольное временное правительство. Украине и создать "ХНР" на территории Харьковской области.

По данным фактам следователи Службы безопасности проводили расследование по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Инициированные сотрудниками СБУ судебно-портретная и две судебно-лингвистические экспертизы подтвердили противоправный характер этих призывов и личную причастность к ним Алексея Корнева", — пишет спикер облуправления СБУ.

Осужденный обязан отбыть 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку Корнев находится в России, отбывание наказания начнется со дня его фактического задержания.

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Фото осужденного Алексея Корнева. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Напомним, что следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Мужчина распространял на своей странице фото и видеоматериалы с пророссийскими нарративами.

Также мы писали о том, что прокуратура направила в суд дела двух полицейских, работавших на россиян во время оккупации Харьковщины. Один из них помогал врагу строить "правоохранительную систему", другой работал в псевдополиции и "сливал" данные об участниках АТО и работниках СБУ.

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