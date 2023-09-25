Будут судить харьковчанку, которая зарабатывала на ухилянтах

Женские руки в наручниках. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Харькове будут судить участницу преступной схемы с "липовыми" справками ВЛК. Стоимость такой услуги стоила от 3 до 5 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

По данным следствия, обвиняемая по просьбе 37-летнего мужчины "организовывала" прохождение военнообязанными лицами медкомиссии, по результатам которой их признавали непригодными к прохождению военной службы и снимали с военного учета. В дальнейшем они получали возможность беспрепятственно уезжать за границу.

Более того, злоумышленники получали деньги от лиц, по состоянию здоровья действительно не должны проходить военную службу.

"Установлено, что дельцы сообщили потерпевшему, который имеет недостатки со здоровьем, что самостоятельно тот не сможет пройти обследование, военно-врачебную комиссию и сняться с военного учета", — рассказывают правоохранители.

Обыски в злоумышленнице. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обыски в злоумышленнице. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обыски в злоумышленнице. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

За подготовку документов по медицинскому обследованию, получению соответствующих медицинских заключений и последующему снятию с военного учета злоумышленники объявили сумму в размере 3000 долларов США. Оказывая психологическое давление, дельцы заявили, что в случае отказа передать деньги потерпевшего отправят в самую горячую точку проведения боевых действий. Всего они успели получить от потерпевшего 2000 долларов США.

Женщину будут судить в Ленинском районном суде г. Харькова.

Напомним, в Харькове работники ДБР задержали сбежавшего из расположения воинской части военнослужащего. Скрываясь, мужчина вызывающе призвал правоохранителей его поймать.

Также мы писали о том, что в Харьковской области к трем годам тюрьмы приговорили местного жителя, который уклонялся от мобилизации.