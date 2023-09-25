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Судитимуть харків'янку, яка заробляла на ухилянтах

25 вересня 2023 13:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Судитимуть харків'янку, яка заробляла на ухилянтах
Жіночі руки в кайданках. Ілюстративне фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові судитимуть учасницю злочинної схеми з "липовими" довідками ВЛК. Вартість такої послуги вартувала від 3 до 5 тис. доларів США. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

За даними слідства, обвинувачена за проханням 37-річного чоловіка "організовувала" проходження військовозобов’язаними особами медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон.

Більше того, зловмисники отримували гроші від осіб, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу.

"Встановлено, що ділки повідомили потерпілому, який має вади зі здоров’ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку", — розповідають правоохоронці. 

  • Обшуки у зловмисниці. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Обшуки у зловмисниці. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Обшуки у зловмисниці. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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За підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних медичних висновків та подальше зняття з військового обліку зловмисники оголосили суму в розмірі 3000 доларів США. Здійснюючи психологічний тиск, ділки заявили, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Усього вони встигли отримати від потерпілого 2000 доларів США.

Жінку судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, у Харкові працівники ДБР затримали військовослужбовця, який втік з розташування військової частини. Переховуючись, чоловік зухвало закликав правоохоронців його спіймати. 

Також ми писали про те, що на Харківщині до трьох років в'язниці засудили місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації

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