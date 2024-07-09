В Харьковской области судят еще одну коллаборантку — детали

Задержание и допрос коллаборантки. Иллюстративное фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летней женщины. Она оказалась коллаборанткой и заняла руководящую должность при оккупантах.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 9 июля.

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По данным прокуратуры, староста одного из округов Дворичанского поссовета во время захвата Купянского района российскими войсками добровольно пошла на сотрудничество с врагом.

Согласившись с предложением оккупантов, в июле 2022 года женщина заняла должность "и.о. помощника начальника управления Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области".

Задержана коллаборантка. Фото: Харьковская областная прокуратура

"На этой псевдодолжности коллаборантка координировала и налаживала деятельность в составе оккупационного органа власти, организовывала деятельность подчиненных работников, выполняла распоряжения и указания высшего руководства, а также отчитывалась перед ним", — отметили прокуроры.

Свои "обязанности" женщина выполняла до момента деоккупации, после чего, чтобы не отвечать за содеянное, сбежала на неподконтрольные территории. Сейчас она объявлена в розыск. Фигурантку будут судить заочно в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова.

Обвиняемый грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины арестовала еще двух коллаборанток, сотрудничавших с Россией в начале полномасштабной войны. Одна из них селила окупантов в покинутых домах выехавших местных, другая — передавала врагам персональные данные украинцев.

Также силовики сообщили о подозрении мэру Волчанска, Анатолию Степанцу, работавшему на врага во время оккупации города.

Кроме того, в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях. Одна из них – информатор спецназа российского главного разведывательного управления.