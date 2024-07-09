На Харківщині судять ще одну колаборантку — деталі

Затримання і допит колаборантки. Ілюстративне фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки. Вона виявилась колаборанткою та обійняла керівну посаду при окупантах.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 9 липня.

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Деталі слідства

За даними прокуратури, староста одного з округів Дворічанської селищної ради під час захоплення Куп’янщини російськими військами добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Погодившись на пропозицію окупантів, у липні 2022 року жінка обійняла посаду "и. о. помощника начальника управления Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области".

Затримана колаборантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

"На цій псевдопосаді колаборантка координувала та налагоджувала діяльність у складі окупаційного органу влади, організовувала діяльність підлеглих працівників, виконувала розпорядження і вказівки вищого керівництва, а також звітувала перед ним", — зазначили прокурори.

Свої "обов’язки" жінка виконувала до моменту деокупації, після чого, щоб не відповідати за вчинене, втекла на непідконтрольні території. Наразі її оголошено у розшук. Фігурантку судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України заарештувала ще двох колаборанток, які співпрацювали з Росією на початку повномасштабної війни. Одна з них селила окупантів в покинутих будинках місцевих, які виїхали, інша — передавала ворогам персональні дані українців.

Також силовики повідомили про підозру меру Вовчанська, Анатолію Степанцю, який працював на ворога під час окупації міста.

Крім того, в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях. Одна з них — інформаторка спецназу російського головного розвідувального управління.