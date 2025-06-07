Зеленский отреагировал на обстрел Харькова

Врачи и спасатели на месте атаки РФ в Харькове. Фото: ГСЧС/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю атаку РФ на Харьков. Лидер страны отметил, что на данный момент известно о более 40 раненых и одном убитом человеке в результате вражеского обстрела.

Об этом глава государства написал в Telegram в субботу, 7 июня.

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Зеленский прокомментировал атаку РФ на Харьков — детали

Президент Зеленский отметил, что по состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб.

"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе — рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны.

Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", — подчеркнул глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее мы информировали, что в субботу около 17:30 российские войска в очередной раз атаковали Харьков.

Также мы сообщали, что в субботу, 7 июня, во время воздушной тревоги в Харькове прогремели мощные взрывы.