Зеленський відреагував на обстріл Харкова

Лікарі та рятувальники на місці атаки РФ у Харкові. Фото: ДСНС/Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку РФ на Харків. Лідер країни зазначив, що наразі відомо про понад 40 поранених і одну вбиту людину внаслідок ворожого обстрілу.

Про це глава держави написав у Telegram в суботу, 7 червня.

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Зеленський прокоментував атаку РФ на Харків — деталі

Президент Зеленський зазначив, що станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб.

"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни.

Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", — наголосив глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше ми інформували, що у суботу близько 17:30 російські війська вчергове атакували Харків.

Також ми повідомляли, що у суботу, 7 червня, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали потужні вибухи.