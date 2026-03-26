Цены на топливо в Харькове: дизель держится на уровне 84,12 грн за литр

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:03
Цены на топливо в Харькове на АЗС Ukrnafta. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 26 марта на автозаправочных станциях Харькова и области зафиксированы различные цены на топливо в зависимости от оператора. Однако средние показатели остаются относительно стабильными по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Стоимость топлива в Харькове 26 марта

По данным мониторинга, средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 74,84 грн за литр, обычного А-95 — 70,76 грн за литр, бензина А-92 — 66,47 грн за литр. Дизельное топливо стоит в среднем 84,12 грн за литр, а автомобильный газ — 45,87 грн.

Ціни на пальне у Харкові 26 березня
Средние цены на топливо в Харькове 26 марта. Фото: скриншот/Минфин

По сравнению с предыдущими показателями, цена на дизель несколько снизилась — на 0,07 грн, тогда как автогаз, наоборот, подорожал на 0,08 грн. Стоимость бензина осталась без изменений.

Как свидетельствуют данные по отдельным сетям АЗС, самый дорогой бензин А-95 премиум предлагают на станциях WOG и ОККО — по 77,99 грн за литр. В то же время более дешевые предложения можно найти в сетях SUN OIL — 67,99 грн за литр и БРСМ-Нафта — 68,99 грн за литр.

Які ціни на пальне у Харкові 26 березня
Цены на топливо на АЗС в Харькове 26 марта. Фото: скриншот/Минфин

Как сообщали Новини.LIVE, 25 марта в Харькове дизтопливо подорожало еще на 63 копейки. Средняя стоимость топлива по состоянию на вчера была 83,62 грн за литр.

Также мы писали, что 26 марта в Харькове российский "Шахед" ударил возле домов и ресторана. Это случилось в в Слободском районе города. Известно об одном пострадавшем и повреждении инфраструктуры.

Харьков топливо Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
