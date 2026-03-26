Цены на топливо в Харькове: дизель держится на уровне 84,12 грн за литр

Цены на топливо в Харькове на АЗС Ukrnafta.

По состоянию на 26 марта на автозаправочных станциях Харькова и области зафиксированы различные цены на топливо в зависимости от оператора. Однако средние показатели остаются относительно стабильными по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Стоимость топлива в Харькове 26 марта

По данным мониторинга, средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 74,84 грн за литр, обычного А-95 — 70,76 грн за литр, бензина А-92 — 66,47 грн за литр. Дизельное топливо стоит в среднем 84,12 грн за литр, а автомобильный газ — 45,87 грн.

Средние цены на топливо в Харькове 26 марта.

По сравнению с предыдущими показателями, цена на дизель несколько снизилась — на 0,07 грн, тогда как автогаз, наоборот, подорожал на 0,08 грн. Стоимость бензина осталась без изменений.

Как свидетельствуют данные по отдельным сетям АЗС, самый дорогой бензин А-95 премиум предлагают на станциях WOG и ОККО — по 77,99 грн за литр. В то же время более дешевые предложения можно найти в сетях SUN OIL — 67,99 грн за литр и БРСМ-Нафта — 68,99 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС в Харькове 26 марта.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 марта в Харькове дизтопливо подорожало еще на 63 копейки. Средняя стоимость топлива по состоянию на вчера была 83,62 грн за литр.

