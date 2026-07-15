Терехов: Активное строительство — первый признак возрождения страны

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Активное строительство жилья может стать локомотивом восстановления украинской экономики и одним из ключевых факторов возвращения украинцев домой. Восстановление нужно начинать сейчас, а не ждать окончания войны.

Об этом в интервью агентству "Інтерфакс-Украина" заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Терехов назвал приоритет для преодоления экономического и демографического кризиса

"Речь идет не только о доступном, социальном жилье для людей — строительная отрасль может стать локомотивом для всей экономики. Ее развитие запустит и подтолкнет весь процесс восстановления. Простой пример: если создать одно рабочее место на стройке, то оно дает 5–6 рабочих мест в смежных отраслях. Наряду со строительством жилья — развитие промышленности. Запуск высокотехнологичных производств. Создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Одновременно — развитие социальной инфраструктуры — школы, больницы, детские сады", — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что начинать восстановление нужно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

"Нельзя ждать окончания войны, потому что мы будем терять население, особенно молодежь. Если мы потеряем молодежь, то будет очень тяжело", — подчеркнул руководитель АМПГ.

Он также напомнил, что в Украине сейчас находится более 4,5 млн внутренне перемещенных лиц, которым нужно помочь наладить нормальную жизнь.

"Необходимо, чтобы люди перестали чувствовать себя беженцами в собственной стране. Чтобы они были обеспечены жильем, обеспечены работой. Чтобы их дети нормально ходили в школу, в детские сады. Чтобы люди вернулись или спокойно выбрали для себя новую общину, в которой они будут постоянно жить, интегрировались в эту общину. Только тогда мы сможем считать, что проблема решена", — подчеркнул Терехов

Подводя итог, он отметил, что именно создание рабочих мест и жилья для украинцев, а не привлечение трудовых мигрантов, является приоритетом для преодоления экономического и демографического кризиса.

"Нам нужно возвращать людей. И если мы создадим все эти условия, создадим рабочие места, если люди увидят здесь свою перспективу — мы преодолеем кризис и в экономике, и в демографии. Всего хватит. Мы сможем" , — резюмировал глава АМПГ.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что Терехов является одной из сильнейших кандидатур на пост премьер-министра Украины. В то же время он отметил, что переход Терехова в правительство ослабил бы Харьков, который ежедневно подвергается российским обстрелам и нуждается в сильном руководителе. По словам депутата, возможные кадровые решения планируют обсудить на заседании фракции.

Также политолог Тарас Загородний предположил, что мэр Харькова Игорь Терехов может перейти на работу в центральную власть. По словам эксперта, окончательное решение будет зависеть от того, захочет ли сам Терехов работать в правительстве.