Терехов предложил ввести 9-процентный налог для бизнеса в прифронтовых регионах

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Государство должно создать особые экономические условия для регионов, которые ежедневно подвергаются обстрелам. В настоящее время кредитные требования и регуляторные нормы одинаковы как для тыловых территорий, так и для районов, расположенных в нескольких десятках километров от линии огня. Для поддержки бизнеса в таких регионах необходимо изменить подходы к налогообложению и кредитным обязательствам.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Терехов о новых условиях для бизнеса

Игорь Терехов отметил, что в настоящее время предприниматели, работающие вблизи линии огня, находятся в таких же кредитных и регуляторных условиях, как и бизнес в тыловых регионах.

По его мнению, чтобы предприниматели не вывозили оборудование в другие области, львиную долю местных налогов необходимо оставлять в бюджетах общин. Это, в частности, должно помочь сохранить предприятия и рабочие места непосредственно на местах.

Кроме того, по словам мэра Харькова, необходимо ввести механизм замораживания кредитных обязательств для компаний, чье имущество было разрушено или оказалось на временно оккупированных территориях.

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Терехов считает, что такие меры позволят сохранить рабочие места и поддержать устойчивость городов, которые ежедневно страдают от обстрелов.

Какую ставку налога предлагает Терехов

По словам Терехова, для предпринимателей, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, необходимо установить ставку налога на прибыль в размере 9%.

Он предлагает, чтобы такая ставка действовала в течение всего периода военного положения и ещё два года после его окончания.

Новини.LIVE сообщали, что Терехов призвал усилить поддержку бизнеса, внутренне перемещенных лиц и прифронтовых общин. По его мнению, государство должно обеспечить людям безопасность, жилье, работу с достойной зарплатой и необходимую инфраструктуру. Также он предложил страхование военных рисков, доступное кредитование и поддержку украинского производителя для укрепления экономики.

Новини.LIVE также писали, что мэр Харькова Игорь Терехов призвал уже сейчас привлекать молодежь к формированию стратегии развития Украины и восстановлению городов и общин. По его мнению, для того чтобы молодые украинцы оставались в стране, им необходимо обеспечить безопасность, жилье, качественное образование, первое рабочее место и достойную зарплату. Он подчеркнул, что предложения молодежи должны превращаться в конкретные решения относительно будущего государства.