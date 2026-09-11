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Главная Харьков Терехов призвал усилить поддержку бизнеса, переселенцев и прифронтовых громад

Терехов призвал усилить поддержку бизнеса, переселенцев и прифронтовых громад

Ua ru
11 сентября 2026 10:38
Терехов призвал усилить поддержку бизнеса, переселенцев и прифронтовых громад
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба АПМГ

Люди, экономика и поддержка общин должны стать главными приоритетами государственной политики. Речь идет не только о помощи прифронтовым территориям, но и о создании условий для удержания населения, поддержки бизнеса, развития регионов и возвращения украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время рабочего визита в Луцк, передает Новини.LIVE.

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Терехов назвал основные условия для сохранения и возвращения украинцев

Отмечается, что 7 сентября Терехов вместе с и.о. главы Волынской ОГА Романом Романюком провел встречи со студентами, медиками, внутренне перемещенными лицами, журналистами и представителями бизнеса. Среди главных тем были поддержка людей и бизнеса, вызовы для местного самоуправления и развитие сотрудничества между регионами.

Сквозной темой поездки стало удержание людей в Украине и возвращение тех, кто уехал из-за войны. По словам Терехова, для этого государство должно обеспечить четыре основных условия.

"Первое решение человек принимает как будет с безопасностью. Далее где я буду жить? Где я буду работать? Нужна нормальная зарплата. И четвертое это инфраструктура", — подчеркнул он.

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Во время встречи со студентами Луцкого национального технического университета Терехов призвал уже сегодня привлекать молодежь к развитию страны. Он также рассказал об опыте Харькова по созданию подземных школ, которые позволяют детям учиться очно даже во время российских обстрелов.

В Волынском областном территориальном медицинском объединении защиты материнства и детства мэр Харькова обсудил работу больниц во время войны. Он подчеркнул необходимость сохранения медицинских кадров и усиления государственной поддержки медучреждений, особенно в прифронтовых общинах.

Отдельную встречу Терехов провел с переселенцами из Харьковской, Херсонской и Донецкой областей. Наибольшее внимание уделили обеспечению жильем, доступу детей к образованию и комплексной поддержке после вынужденного переезда.

"Необходима государственная программа поддержки внутренне перемещенных лиц, прежде всего программа обеспечения жильем", — заявил председатель АПМГ.

Во время общения с представителями бизнеса Терехов назвал сильную экономику необходимым условием для финансирования армии, поддержки общин и возвращения украинцев. Среди предложенных Ассоциацией мер — страхование военных рисков, доступное кредитование и поддержка украинского производителя.

"Государство должно поддерживать бизнес на всех территориях. Страхование военных рисков, доступное кредитование, поддержка украинского производителя это сегодня вопросы не только экономики, но и национальной устойчивости", — подчеркнул Терехов.

Подводя итоги визита, он призвал усилить сотрудничество между тыловыми и прифронтовыми регионами. По его словам, обмен опытом, взаимная поддержка общин и совместная работа над государственными решениями должны помочь Украине сохранить людей и создать условия для восстановления.

Как писали Новини.LIVE, недавно Игорь Терехов рассказал о подготовке Харькова к отопительному сезону и помощи городу в преддверии зимы. Речь идет, в частности, о поддержке города в условиях военных рисков и подготовке необходимой инфраструктуры. Терехов подчеркнул важность своевременной помощи Харькову для переживания зимнего периода.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа. По словам Игоря Терехова, это позволит поддержать местный бизнес и дать предприятиям больше возможностей для работы. В то же время окончательное решение об изменении ограничений должно приниматься с учетом ситуации с безопасностью.

Харьков украинцы переселенцы Игорь Терехов бизнес
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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