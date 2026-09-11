Терехов запропонував 9% податку для бізнесу у прифронтових регіонах

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Держава має створити особливі економічні умови для регіонів, які щодня потерпають від обстрілів. Наразі кредитні вимоги та регуляторні норми однакові як для тилових територій, так і для районів за кілька десятків кілометрів від лінії вогню. Для підтримки бізнесу в таких регіонах необхідно змінити підходи до оподаткування та кредитних зобов’язань.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, інформує журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Терехов про нові умови для бізнесу

Ігор Терехов зазначив, що нині підприємці, які працюють поблизу лінії вогню, перебувають у таких самих кредитних та регуляторних умовах, як і бізнес у тилових регіонах.

На його думку, щоб підприємці не вивозили обладнання в інші області, левову частку місцевих податків необхідно залишати в бюджетах громад. Це, зокрема, має допомогти зберегти підприємства та робочі місця безпосередньо на місцях.

Також, за словами мера Харкова, необхідно запровадити механізм замороження кредитних зобов’язань для компаній, чиє майно було зруйноване або опинилося на тимчасово окупованих територіях.

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Терехов вважає, що такі заходи дадуть змогу зберегти робочі місця та підтримати стійкість міст, які щодня потерпають від обстрілів.

Яку ставку податку пропонує Терехов

За словами Терехова, для підприємців, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, потрібно встановити ставку податку на прибуток 9%.

Він пропонує, щоб така ставка діяла протягом усього періоду воєнного стану та ще два роки після його завершення.

Новини.LIVE писали, що Терехов закликав посилити підтримку бізнесу, внутрішньо переміщених осіб та прифронтових громад. На його думку, держава має забезпечити людям безпеку, житло, роботу з гідною зарплатою та необхідну інфраструктуру. Також він запропонував страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та підтримку українського виробника для зміцнення економіки.

Новини.LIVE також інформували, що мер Харкова Ігор Терехов закликав уже зараз залучати молодь до формування стратегії розвитку України та відбудови міст і громад. На його думку, для того, щоб молоді українці залишалися в країні, їм необхідно забезпечити безпеку, житло, якісну освіту, перше робоче місце та гідну зарплату. Він наголосив, що пропозиції молоді мають перетворюватися на конкретні рішення щодо майбутнього держави.