Терехов: Энергетический остров для Харькова помог пройти зиму

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что благодаря энергетическому острову городу удалось пережить прошлую зиму, несмотря на это проект продолжают совершенствовать. Также на следующий отопительный сезон выделили не менее 500 миллионов гривен.

Об этом Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке во время визита в Ровно.

Как Харьков готовится к отопительному сезону 2026-2027

"Прежде всего, я хочу сказать, что энергетический остров очень хорошо отработал во время прошлой зимы, благодаря тому, что он был частично построен. Потому что это не на один год работа, причем титаническая работа. Благодаря тому, что мы выстояли прошлую зиму, мы продолжаем работать, продолжаем совершенствовать этот проект", — рассказал Терехов.

По его словам, оборудование для энергетического острова заказывают за рубежом, поскольку собственного производства в Украине нет.

В то же время мэр Харькова отметил, что город выделяет огромные средства на подготовку к следующему отопительному сезону, в частности, привлекают средства международных партнеров и кредитные ресурсы. Сейчас известно о выделении 500 млн грн.

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"Гораздо больше [привлекаем средств. — Ред.], на самом деле. 500 миллионов — это только капля в море", — пояснил Терехов.

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление Игоря Терехова в эфире "Мы-Украина", что Харьков является прибежищем для переселенцев с прифронтовых и оккупированных территорий. Несмотря на то, что город постоянно обстреливает Россия, он не прекращает помогать людям.

Также Терехов подытожил последствия российских атак региона за май 2026 года. Согласно обнародованной информации, за месяц РФ атаковала 98 раз дронами-камикадзе, ракетами и другими целями, пострадали 88 человек, среди которых — 15 детей, один погибший, воздушная тревога длилась более 16 суток.