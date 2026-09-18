Терехов: Государство должно разработать программу доступного жилья для удержания населения

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Государство должно разработать программу доступного жилья и эффективный механизм компенсаций за утраченное жилье, чтобы украинцы не уезжали за границу, а наоборот — возвращались, ведь обеспечение жильем является одной из основных потребностей граждан. Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью для РБК-Україна.

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Терехов объяснил, почему украинцам нужна государственная программа жилищного строительства

"Сегодня человеку прежде всего нужно предоставить жилье — это фундамент. Нет жилья — нет работы. Если человек не будет чувствовать себя защищенным, он будет уезжать — и не из одного города в другой, а вообще. Эта проблема существует повсеместно: в Луцке, в относительно безопасном Ровно, в Кропивницком, в Харькове, во Львове", — отметил он.

По мнению Терехова, государство должно разработать программу социального жилья и доступный для людей механизм компенсации утраченного жилья, и это то, что Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагала неоднократно.

"Ситуация требует решения на законодательном уровне: человек, который переехал с определенных территорий и хочет передать государству право собственности на разрушенный дом или квартиру, должен что-то получить взамен. Одно из моих предложений: создать компанию — оператора государственной программы жилищного строительства, где источниками финансирования будут средства бюджета, частных инвесторов, финансовых институтов и международных доноров", — рассказал глава АПМГ.

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Он предложил следующий алгоритм: город предоставляет земельный участок и подводит коммуникации в качестве вклада; государственная компания-оператор проводит тендер, возможно, его выиграет иностранная компания, затем разрабатываются типовые проекты и строится доступное жилье; строительство создает рабочие места, дает толчок развитию отрасли строительных материалов и производства металлопродукции. Таким образом, строительство выступает одним из локомотивов восстановления экономики.

"В результате государство получает налоги, то есть поступления в бюджет. Люди получают работу. За счёт массового типового строительства сокращается себестоимость квадратного метра. А запущенные льготные государственные ипотечные программы должны сделать приобретение жилья ещё более доступным для граждан. Отдельный сегмент, требующий развития, — это жилье, которое можно взять в долгосрочную аренду на доступных условиях, и социальное жилье для наиболее незащищенных украинских семей", — отметил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов заявил, что НДС на основные продукты и лекарства нужно снизить с 20% до 5%. По его словам, это должно поддержать покупательную способность украинцев и местных производителей. В то же время Терехов подчеркнул необходимость контролировать торговые наценки, чтобы снижение налога не нивелировалось ценами в магазинах.

Также Терехов сообщал, что российские FPV-дроны на оптоволокне уже могут преодолевать более 40 километров. По его словам, РФ продолжает модернизировать беспилотники и совершенствовать технологии их использования. Мэр Харькова отметил, что развитие таких дронов создает новые риски для городов и общин, расположенных вдали от линии фронта.