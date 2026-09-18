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Главная Харьков Терехов: Государство должно разработать программу доступного жилья для удержания населения

Терехов: Государство должно разработать программу доступного жилья для удержания населения

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18 сентября 2026 18:08
Терехов: Государство должно разработать программу доступного жилья для удержания населения
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Государство должно разработать программу доступного жилья и эффективный механизм компенсаций за утраченное жилье, чтобы украинцы не уезжали за границу, а наоборот — возвращались, ведь обеспечение жильем является одной из основных потребностей граждан. Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью для РБК-Україна.

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Терехов объяснил, почему украинцам нужна государственная программа жилищного строительства

"Сегодня человеку прежде всего нужно предоставить жилье это фундамент. Нет жилья нет работы. Если человек не будет чувствовать себя защищенным, он будет уезжать и не из одного города в другой, а вообще. Эта проблема существует повсеместно: в Луцке, в относительно безопасном Ровно, в Кропивницком, в Харькове, во Львове"— отметил он.

По мнению Терехова, государство должно разработать программу социального жилья и доступный для людей механизм компенсации утраченного жилья, и это то, что Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагала неоднократно.

"Ситуация требует решения на законодательном уровне: человек, который переехал с определенных территорий и хочет передать государству право собственности на разрушенный дом или квартиру, должен что-то получить взамен. Одно из моих предложений: создать компанию  оператора государственной программы жилищного строительства, где источниками финансирования будут средства бюджета, частных инвесторов, финансовых институтов и международных доноров"— рассказал глава АПМГ.

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Он предложил следующий алгоритм: город предоставляет земельный участок и подводит коммуникации в качестве вклада; государственная компания-оператор проводит тендер, возможно, его выиграет иностранная компания, затем разрабатываются типовые проекты и строится доступное жилье; строительство создает рабочие места, дает толчок развитию отрасли строительных материалов и производства металлопродукции. Таким образом, строительство выступает одним из локомотивов восстановления экономики.

"В результате государство получает налоги, то есть поступления в бюджет. Люди получают работу. За счёт массового типового строительства сокращается себестоимость квадратного метра. А запущенные льготные государственные ипотечные программы должны сделать приобретение жилья ещё более доступным для граждан. Отдельный сегмент, требующий развития, это жилье, которое можно взять в долгосрочную аренду на доступных условиях, и социальное жилье для наиболее незащищенных украинских семей", — отметил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов заявил, что НДС на основные продукты и лекарства нужно снизить с 20% до 5%. По его словам, это должно поддержать покупательную способность украинцев и местных производителей. В то же время Терехов подчеркнул необходимость контролировать торговые наценки, чтобы снижение налога не нивелировалось ценами в магазинах.

Также Терехов сообщал, что российские FPV-дроны на оптоволокне уже могут преодолевать более 40 километров. По его словам, РФ продолжает модернизировать беспилотники и совершенствовать технологии их использования. Мэр Харькова отметил, что развитие таких дронов создает новые риски для городов и общин, расположенных вдали от линии фронта.

Харьков украинцы жилье Игорь Терехов власть
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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