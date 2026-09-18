Терехов: Держава має розробити програму доступного житла для утримання людей

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Держава має розробити програму доступного житла та працюючий механізм компенсацій за втрачене житло для того, щоб українці не виїздили за кордон, а навпаки — поверталися, адже забезпечення житлом є базовою потребою громадян. На цьому наголосив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю для "РБК-Україна".

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Терехов пояснив, чому українцям потрібна державна програма житла

"Сьогодні людині насамперед потрібно дати житло — це фундамент. Немає житла — немає роботи. Якщо людина не почуватиметься захищеною, вона виїжджатиме — і не з одного міста в інше, а взагалі. Ця проблема існує скрізь: у Луцьку, у відносно безпечному Рівному, у Кропивницькому, у Харкові, у Львові", — зазначив він.

На думку Терехова, держава має розробити програму соціального житла та доступний для людей механізм компенсацій втраченого житла, і це те, що Асоціація прифронтових міст та громад пропонувала неодноразово.

"Ситуація потребує рішення на законодавчому рівні: людина, яка переїхала з певних територій і хоче передати державі право власності на зруйнований будинок чи квартиру, має щось отримати натомість. Одна з моїх пропозицій: створити компанію — оператора державної програми житлового будівництва, де джерелами фондування виступатимуть кошти бюджету, приватних інвесторів, фінансових інституцій та міжнародних донорів", — розповів очільник АПМГ.

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Він запропонував наступний алгоритм: місто надає земельну ділянку та підводить комунікації як внесок; державна компанія-оператор проводить тендер, можливо, його виграє іноземна компанія, потім розробляються типові проєкти й будується доступне житло; будівництво дає робочі місця, дає поштовх розвитку галузі будівельних матеріалів, виготовлення металопродукції. Так будівництво виступає одним з локомотивів відновлення економіки.

"В результаті держава отримує податки, тобто надходження до бюджету. Люди отримують роботу. За рахунок масового типового будівництва скорочується собівартість квадратного метра. А запущені пільгові державні іпотечні програми мають зробити придбання житла ще більш доступним для громадян. Окремий сегмент, який потребує розвитку, — це житло, яке можна взяти у довгострокову оренду на доступних умовах та соціальне житло для найбільш незахищених українських родин", — зазначив Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Терехов заявив, що ПДВ на базові продукти та ліки потрібно знизити з 20% до 5%. За його словами, це має підтримати купівельну спроможність українців і місцевих виробників. Водночас Терехов наголосив на необхідності контролювати торговельні націнки, щоб зниження податку не нівелювали ціни в магазинах.

Також Терехов повідомляв, що російські FPV-дрони на оптоволокні вже можуть долати понад 40 кілометрів. За його словами, РФ продовжує модернізувати безпілотники та вдосконалювати технології їхнього використання. Мер Харкова зазначив, що розвиток таких дронів створює нові ризики для міст і громад, розташованих далеко від лінії фронту.