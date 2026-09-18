Терехов: НДС на товары первой необходимости нужно снижать, а не повышать

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

В нынешних условиях в Украине необходимо не повышать, а наоборот — снизить НДС на товары первой необходимости с 20% до 5%. Такую точку зрения высказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью "РБК-Україна".

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Терехов предложил новую ставку НДС на продукты и лекарства

"Что касается товаров первой необходимости — нужно снизить НДС на основные продукты питания и лекарства с 20% до 5%. Это даст мультипликативный эффект и поддержит местного производителя. Но нужно ограничить наценку в сетях, чтобы разницу не забирали себе ритейлеры — и жесткий контроль со стороны контролирующих органов, не коррупция, а именно контроль", — подчеркнул Терехов.

Он пояснил, что хотя в государственном бюджете, учитывая вызовы войны, основное внимание должно уделяться военным потребностям — но и о социальной составляющей забывать нельзя.

"Нужно детально проанализировать бюджет, отменить программы, без которых можно обойтись, проверить штаты органов государственной власти — действительно ли нужно такое количество чиновников. Проанализировать всё, включая поступления, теневые схемы и коррупцию. Ресурс есть, если есть желание и необходимость. Кроме того, есть много источников поступлений, которые не используются. Сегодня в Украине война, это огромный ущерб, но это и новые возможности, новейшие технологии", — подчеркнул председатель АПМГ.

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По его словам, сегодня нужно построить новую систему взаимодействия власти, крупных предприятий и — что очень важно — малых предприятий.

"В прошлом году хотели ввести НДС для ФЛП — я тогда категорически выступил против, и мы остановили этот вопрос. ФЛП просто вымрут, уйдут в тень, доходной части не будет вообще",— констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов заявил, что релокация бизнеса из прифронтовых регионов не должна превращаться в окончательный переезд предприятий. Он подчеркнул необходимость создать условия, при которых компании смогут развиваться на новом месте и одновременно постепенно возобновлять работу в прифронтовых городах. По его словам, для этого бизнесу нужны безопасность, налоговые стимулы и возможность долгосрочного планирования.

Также Терехов предложил ввести специальные условия для предприятий, работающих на прифронтовых территориях и понесших убытки из-за войны. Среди его предложений — снижение налога на прибыль до 9%, льготное кредитование, государственные гарантии и компенсация процентных ставок. Кроме того, он выступил за расширение кредитного моратория для предприятий, чье имущество, оборудование или производственные мощности пострадали от войны.