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Главная Харьков Терехов: НДС на товары первой необходимости нужно снижать, а не повышать

Терехов: НДС на товары первой необходимости нужно снижать, а не повышать

Ua ru
18 сентября 2026 17:56
Терехов: НДС на товары первой необходимости нужно снижать, а не повышать
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

В нынешних условиях в Украине необходимо не повышать, а наоборот — снизить НДС на товары первой необходимости с 20% до 5%. Такую точку зрения высказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью "РБК-Україна".

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Терехов предложил новую ставку НДС на продукты и лекарства

"Что касается товаров первой необходимости нужно снизить НДС на основные продукты питания и лекарства с 20% до 5%. Это даст мультипликативный эффект и поддержит местного производителя. Но нужно ограничить наценку в сетях, чтобы разницу не забирали себе ритейлеры и жесткий контроль со стороны контролирующих органов, не коррупция, а именно контроль", — подчеркнул Терехов.

Он пояснил, что хотя в государственном бюджете, учитывая вызовы войны, основное внимание должно уделяться военным потребностям — но и о социальной составляющей забывать нельзя.

"Нужно детально проанализировать бюджет, отменить программы, без которых можно обойтись, проверить штаты органов государственной власти действительно ли нужно такое количество чиновников. Проанализировать всё, включая поступления, теневые схемы и коррупцию. Ресурс есть, если есть желание и необходимость. Кроме того, есть много источников поступлений, которые не используются. Сегодня в Украине война, это огромный ущерб, но это и новые возможности, новейшие технологии", — подчеркнул председатель АПМГ.

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По его словам, сегодня нужно построить новую систему взаимодействия власти, крупных предприятий и — что очень важно — малых предприятий.

"В прошлом году хотели ввести НДС для ФЛП я тогда категорически выступил против, и мы остановили этот вопрос. ФЛП просто вымрут, уйдут в тень, доходной части не будет вообще",— констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов заявил, что релокация бизнеса из прифронтовых регионов не должна превращаться в окончательный переезд предприятий. Он подчеркнул необходимость создать условия, при которых компании смогут развиваться на новом месте и одновременно постепенно возобновлять работу в прифронтовых городах. По его словам, для этого бизнесу нужны безопасность, налоговые стимулы и возможность долгосрочного планирования.

Также Терехов предложил ввести специальные условия для предприятий, работающих на прифронтовых территориях и понесших убытки из-за войны. Среди его предложений — снижение налога на прибыль до 9%, льготное кредитование, государственные гарантии и компенсация процентных ставок. Кроме того, он выступил за расширение кредитного моратория для предприятий, чье имущество, оборудование или производственные мощности пострадали от войны.

ФЛП продукты Игорь Терехов власть НДС
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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