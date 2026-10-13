Терехов: государство должно снизить налоги на продукты и самые необходимые товары

Мэр Харькова, председатель АПГГ Игорь Терехов. Фото: пресс-служба АПГГ

Замораживать социальные выплаты во время войны и экономических трудностей недопустимо. Вместо этого государство должно рассмотреть возможность снижения налогов на продукты питания и другие товары первой необходимости.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, передает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Терехов призвал снизить налоги на самые необходимые товары для украинцев

"Я категорически не согласен с политиками и экспертами, которые сейчас предлагают замораживать социальные выплаты. Они призывают повышать налоги для украинских семей, усиливать налоговое и административное давление на индивидуальных предпринимателей. Такие идеи разрушают общественный договор, подрывают социальную стабильность, а значит, и устойчивость украинского общества перед лицом агрессора", — сказал Терехов.

Он обратил внимание, что в некоторых европейских странах, в частности во Франции и Италии, на основные продукты питания действуют более низкие налоговые ставки.

По словам Терехова, в преддверии сложной зимы, когда стоимость товаров продолжает расти, Украине следует уменьшить налоговую нагрузку на продукты, лекарства и временно снизить НДС на бытовые электроприборы.

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"Сейчас, в Украине, когда цены неуклонно растут, а людям нужно подготовиться к тяжелой зиме, снижение налогов на основные продукты питания, лекарства, временное снижение НДС на бытовые электроприборы — это абсолютная необходимость", — подчеркнул он.

Глава АПГГ также отметил, что вопрос преодоления бедности всё активнее обсуждается в СМИ и экспертных кругах. По его мнению, Россия пытается оказывать давление на Украину не только на фронте, но и в тылу, поэтому поддержка военных и граждан должна оставаться одним из главных государственных приоритетов.

"Мы должны понимать, что цель врага — сделать жизнь людей в Украине невыносимой", — отметил Терехов. Он добавил, что ухудшение благосостояния украинских семей может подталкивать их к выезду за границу.

Терехов не согласен с критикой, которая называет усиление социальной поддержки популизмом. Он считает, что ответственность государства перед гражданами напрямую связана с будущим страны.

Также глава АПГГ заявил, что государство может найти дополнительные ресурсы для помощи населению. В частности, он указал на средства, которые, по его оценке, находятся в теневой экономике, а также на необходимость сокращать неэффективные расходы и усиливать контроль за государственными проектами.

"Нельзя просто разводить руками и говорить, что ресурсов нет. На самом деле ресурсы есть. Это триллион гривен в "тени", которые сейчас идут на обогащение отдельных ловких дельцов. Ресурс — это прекращение неэффективных расходов, усиление контроля и отчетности при реализации государственных проектов. С этим ресурсом нужно работать. Мобилизовать его, чтобы помочь людям", — подытожил Терехов.

Как писали Новини.LIVE, Харьков готов поделиться с Киевом опытом преодоления кризисных ситуаций. По словам Терехова, несмотря на постоянные российские обстрелы, в городе продолжают работать бесплатный общественный транспорт и подземные школы, а жителям, которые в этом нуждаются, предоставляют бесплатное питание. Терехов подчеркнул, что Харьков готов делиться наработанными решениями, которые помогают городу функционировать в условиях войны.

Также Терехов предложил дополнительно предусмотреть более 32 млрд грн на образование в государственном бюджете на 2027 год. Из этой суммы 25 млрд грн планируется направить на образовательную субвенцию и зарплаты педагогов, еще 5 млрд грн — на оплату труда работников дошкольного, внешкольного, художественного и профессионального образования, а 2,3 млрд грн — на обустройство укрытий в школах и детских садах. Соответствующие предложения к проекту бюджета были зарегистрированы в Верховной Раде по инициативе Терехова и Ассоциации прифронтовых городов и громад.