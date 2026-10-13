Терехов: держава повинна знизити податки на продукти і найнеобхідніші товари

Мер Харкова, голова АПМГ Ігор Терехов. Фото: пресслужба АПМГ

Заморожувати соціальні виплати під час війни та економічних труднощів неприпустимо. Натомість держава має розглянути можливість зниження податків на продукти харчування та інші товари першої необхідності.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Терехов закликав знизити податки на найнеобхідніші товари для українців

"Я категорично не погоджуюсь з політиками та експертами, які зараз пропонують заморожувати соціальні виплати. Закликають збільшувати податки для українських родин, посилювати податковий і адміністративний тиск на ФОПів. Такі ідеї знищують суспільний договір, підривають соціальну стабільність, а відтак і стійкість українського суспільства перед агресором", — сказав Терехов.

Він звернув увагу, що в деяких європейських країнах, зокрема Франції та Італії, на базові продукти харчування діють нижчі податкові ставки.

За словами Терехова, напередодні складної зими, коли вартість товарів продовжує зростати, Україні варто зменшити податкове навантаження на продукти, ліки та тимчасово знизити ПДВ на побутові енергоприлади.

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"Зараз, в Україні, коли ціни невпинно ростуть, а людям потрібно підготуватись до важкої зими зниження податків на базові продукти харчування, ліки, тимчасове зниження ПДВ на побутові енергоприлади — це абсолютна необхідність", — наголосив він.

Очільник АПМГ також відзначив, що питання подолання бідності дедалі активніше обговорюють у медіа та експертному середовищі. На його думку, Росія намагається тиснути на Україну не лише на фронті, а й у тилу, тому підтримка військових і громадян має залишатися серед головних державних пріоритетів.

"Мусимо розуміти, що мета ворога — зробити життя людей в Україні нестерпним", — зазначив Терехов. Він додав, що погіршення добробуту українських родин може підштовхувати їх до виїзду за кордон.

Терехов не погоджується з критикою, яка називає посилення соціальної підтримки популізмом. Він вважає, що відповідальність держави перед громадянами безпосередньо пов'язана з майбутнім країни.

Також голова АПМГ заявив, що держава може знайти додаткові ресурси для допомоги населенню. Зокрема, він вказав на кошти, які, за його оцінкою, перебувають у тіньовій економіці, а також на необхідність скорочувати неефективні витрати й посилювати контроль за державними проєктами.

"Не можна просто розводити руками і казати, що ресурсів немає. Насправді, ресурси є. Це трильйон гривень у "тіні", які зараз йдуть на збагачення окремих спритних ділків. Ресурс — це припинення неефективних видатків, посилення контролю і звітності при реалізації державних проєктів. З цим ресурсом потрібно працювати. Мобілізувати їх, щоб допомогти людям", — підсумував Терехов.

Як писали Новини.LIVE, Харків готовий поділитися з Києвом досвідом подолання кризових ситуацій. За словами Терехова, попри постійні російські обстріли, у місті продовжують працювати безоплатний громадський транспорт і підземні школи, а мешканцям, які цього потребують, надають безкоштовне харчування. Терехов наголосив, що Харків готовий ділитися напрацьованими рішеннями, які допомагають місту функціонувати в умовах війни.

Також Терехов запропонував додатково передбачити понад 32 млрд грн на освіту в державному бюджеті на 2027 рік. Із цієї суми 25 млрд грн планують спрямувати на освітню субвенцію та зарплати педагогів, ще 5 млрд грн — на оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької та професійної освіти, а 2,3 млрд грн — на облаштування укриттів у школах і дитсадках. Відповідні пропозиції до проєкту бюджету зареєстрували у Верховній Раді за ініціативою Терехова та Асоціації прифронтових міст і громад.