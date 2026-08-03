Терехов: Я за приватний сектор, але не в наданні комунальних послуг

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: пресслужба АПМГ

Ключова міська інфраструктура й комунальні послуги під час війни мають перебувати під контролем міста. Лише так можна регулювати тарифи та прогнозувати бюджет.

Таке переконання висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Мер Харкова: комунальні послуги мають залишатися у власності міст

За словами Терехова, відсутність такого контролю та постійне зростання витрат на енергетику унеможливлюють ефективне планування міського бюджету.

"Моє глибоке переконання — я пройшов це: всі послуги, які надаються сьогодні містам, містянам, повинні бути в комунальній власності міста. Тоді ми регулюємо. Якщо б мережі були у нас власні, а не обленерго, який би був тариф на транзит, як стримати тариф? Ми закупили, витратили кошти, я знайшов когенерацію, а в мережу нас не беруть в когенерацію, в самі пікові години. Бо це ж невигідно сьогодні, бо там зовсім інше ціноутворення", — зазначив він.

Прозора та прогнозована тарифна політика, на думку очільника АМПГ, дозволяє ефективніше залучати інвесторів. Крім того, комунальні підприємства дозволяють закрити базові потреби жителів, зокрема і безкоштовний проїзд в транспорті.

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"Якщо ми хочемо, щоб прийшов інвестор, він буде заходити в енергоємні виробництва, там, де низькі тарифи на електроенергію. Я кажу про енергетичне машинобудування, яке дасть можливість тримати ціни на рівні дуже-дуже низьких. І тоді буде інвестор, тоді будуть робочі місця. А не так, як кожного дня ні я, ні ви не знаєте, скільки коштує електроенергія. Як можна прогнозувати бюджет, якщо ти не можеш прогнозувати рівень витрат? Я за приватний сектор, але не в наданні комунальних послуг. Якщо б у нас був приватний перевізник, у нас би не було безкоштовного проїзду. Це відповідь. Крапка", — резюмував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов заявляв, що після війни Україна має насамперед створити умови для повернення власних громадян, а не робити ставку на трудову міграцію. За його словами, ключовим завданням держави є повернення українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення. Водночас він наголосив, що лише після цього можна буде оцінювати потребу у залученні іноземних працівників.

Крім того, Терехов вважає, що головними умовами для повернення людей до прифронтових міст є безпека та наявність роботи. Він зазначив, що без створення робочих місць і належного захисту від російських обстрілів повернення мешканців буде малоймовірним. На його думку, саме ці два фактори визначатимуть темпи відновлення прифронтових громад після війни.