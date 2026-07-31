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Главная Харьков Терехов инициировал изменения в НМТ и вступительную кампанию

Терехов инициировал изменения в НМТ и вступительную кампанию

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 14:21
Терехов инициировал изменения в НМТ и вступительную кампанию
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов предложил разделить сдачу Национального мультипредметного теста на два дня. А также ввести отдельный механизм поступления в вузы на прифронтовых территориях.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте АПМГ по итогам встречи Терехова с абитуриентами, студентами и преподавателями прифронтовых вузов, передает Новини.LIVE.

Терехов предлагает разделить НМТ на два дня

Руководитель АПМГ отметил, что воздушные тревоги, обстрелы и бессонные ночи часто ставят выпускников из прифронтовых регионов в неравные условия по сравнению со сверстниками из более безопасных областей, что может повлиять на решение абитуриента продолжать обучение и жизнь в Украине.

Участники встречи поддержали идею проведения НМТ в два этапа, отметив, что четырехчасовое тестирование проверяет не только знания, но и физическую и психологическую выносливость детей.

Также обсуждались программы поощрения поступления в украинские, в частности прифронтовые, вузы, необходимость психологического сопровождения детей и обустройство укрытий для очного обучения.

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Терехов сообщил, что все инициативы будут систематизированы и переданы на рассмотрение Министерству образования и науки, правительству и народным депутатам. К этой работе присоединится АПМГ, объединяющая более 300 общин из 12 областей Украины.

"Мы должны сделать все, чтобы наши университеты сохранили студентов и преподавателей. НМТ не должно ставить крест на будущем ребенка из-за бессонной ночи, воздушной тревоги или чрезмерной психологической нагрузки. Поэтому тестирование необходимо разделить на два дня, а для вузов с прифронтовых территорий ввести отдельный механизм поступления с последующим подтверждением знаний в ходе обучения. Никакие бюджетные расходы не могут быть важнее того, чтобы наши дети и их семьи не уезжали", — подчеркнул Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове уже работают девять подземных школ, которые, по словам мэра Игоря Терехова, стали уникальным для всего мира опытом организации безопасного обучения во время войны. Кроме того, в городе построили ещё одну крупную подземную школу, рассчитанную на 1200 учеников в две смены. Терехов подчеркнул, что Харьков не планирует останавливаться и продолжит строительство новых безопасных образовательных пространств.

Также Терехов заявил, что преодолеть бедность в Украине возможно только при условии, что доходы населения будут расти быстрее, чем цены. Он также подчеркнул необходимость приоритетного финансирования прифронтовых громад и учета их потребностей при формировании государственного бюджета. По словам мэра, нынешний уровень минимальных зарплат и пенсий не обеспечивает людям достойного уровня жизни.

Харьков Игорь Терехов абитуриент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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