Глава АПГГ и мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Ассоциация прифронтовых городов и громад и Ассоциация фармацевтов Украины объединяют усилия, чтобы обеспечить доступ к лекарственным средствам для людей, проживающих вблизи линии фронта. Соответствующий меморандум о сотрудничестве 9 ноября в Харькове подписали председатель АПГГ Игорь Терехов и глава АФУ Анастасия Рыжук.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации прифронтовых городов и громад, передает Новини.LIVE.

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Почему доступность лекарств критически важна для прифронтовых громад

Игорь Терехов отметил, что во время войны стабильная работа аптек, производителей и логистических сетей напрямую влияет на жизнь людей. Особенно это важно для небольших прифронтовых громад, где аптека часто остается единственным местом, где жители могут получить необходимые лекарства.

"Мы прекрасно понимаем, что находимся в состоянии войны, и от фармацевтики зависит очень многое. Ситуация в Харькове отличается от ситуации в других городах, особенно в небольших прифронтовых, где аптека — это единственное учреждение, которое оказывает услуги людям, обеспечивает их лекарствами. И от этого на самом деле зависит жизнь людей. Для нас сегодня очень важно сохранить сеть аптек и логистические цепочки. Но не менее важно поддержать саму фармацевтическую отрасль, ведь она сталкивается и с кадровым дефицитом, и с экономическими трудностями", — отметил Игорь Терехов.

Председатель АПГГ Игорь Терехов и руководитель АФУ Анастасия Рыжук. Фото: АПГГ

По его словам, поддержка фармацевтической отрасли является одним из практических способов помочь людям. В частности, АПГГ уже выступила с предложением снизить НДС на лекарственные средства с 7% до 5%. Такое решение может оказать экономическую поддержку фармацевтической отрасли и сделать лекарства более доступными для населения.

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Председатель АПГГ Игорь Терехов и глава АФУ Анастасия Рыжук. Фото: АПГГ

Также Игорь Терехов предложил сформировать отдельную рабочую группу с участием представителей АПГГ и фармацевтического сообщества. Она должна подготовить конкретные предложения, в частности законодательные изменения для инициирования в Верховной Раде и решения для правительства относительно создания государственной программы поддержки фармацевтической отрасли.

Меморандум предусматривает совместную подготовку таких инициатив, обмен экспертной и юридической поддержкой, а также представление потребностей прифронтовых громад на государственном уровне.

"Я очень хочу, чтобы этот меморандум стал действенным механизмом. Чтобы мы создали рабочую группу, проработали все необходимое на законодательном уровне и для правительства и начали результативно работать", — подчеркнул председатель АПГГ.

В Ассоциации отмечают, что жители прифронтовых громад должны и в дальнейшем получать необходимые лекарства и медицинскую помощь. Доступ к лекарствам остается базовой потребностью каждого человека независимо от места проживания, поэтому его обеспечение должно быть совместной задачей громад, государства и фармацевтического сообщества.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 ноября Игорь Терехов заявил, что Украина должна продолжать восстановление городов и прифронтовых территорий уже во время войны. Он подчеркнул, что откладывание развития таких регионов может привести к потере населения, специалистов и бизнеса.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Терехов выступил против замораживания социальных выплат и повышения налоговой нагрузки на украинские семьи и индивидуальных предпринимателей. Он предложил снизить налоги на основные продукты питания, а также временно уменьшить НДС на бытовые электроприборы.