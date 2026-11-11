Голова АПМГ та мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Асоціація прифронтових міст та громад та Асоціація фармацевтів України об’єднують зусилля, щоб забезпечити доступ до лікарських засобів для людей, які проживають поблизу лінії фронту. Відповідний меморандум про співпрацю 9 листопада у Харкові підписали голова АПМГ Ігор Терехов та очільниця АФУ Анастасія Рижук.

Про це повіломляється на сайті Асоціації прифронтових міст та громад, передає Новини.LIVE.

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Чому доступність ліків критично важлива для прифронтових громад

Ігор Терехов зазначив, що під час війни стабільна робота аптек, виробників і логістичних мереж безпосередньо впливає на життя людей. Особливо це важливо для невеликих прифронтових громад, де аптека часто залишається єдиним місцем, у якому мешканці можуть отримати необхідні медикаменти.

"Ми чудово розуміємо, що перебуваємо в стані війни, і від фармації залежить дуже багато. Ситуація в Харкові відрізняється від ситуації в інших містах, особливо невеликих прифронтових, де аптека – це єдина установа, яка надає послуги людям, забезпечує їх медикаментами. І від цього насправді залежить життя людей. Для нас дуже важливо сьогодні зберегти мережу аптек і логістичні ланцюги. Але не менш важливо підтримати саму фармацевтичну галузь, адже вона стикається і з кадровим дефіцитом, і з економічними труднощами", – зазначив Ігор Терехов.

Голова АПМГ Ігор Терехов та очільниця АФУ Анастасія Рижук. Фото: АПМГ

За його словами, підтримка фармацевтичної галузі є одним із практичних способів допомогти людям. Зокрема, АПМГ уже виступила з пропозицією зменшити ПДВ на лікарські засоби з 7% до 5%. Таке рішення може підтримати фармацевтичну галузь економічно та зробити медикаменти доступнішими для населення.

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Голова АПМГ Ігор Терехов та очільниця АФУ Анастасія Рижук. Фото: АПМГ

Також Ігор Терехов запропонував сформувати окрему робочу групу за участю представників АПМГ і фармацевтичної спільноти. Вона має підготувати конкретні пропозиції, зокрема законодавчі зміни для ініціювання у Верховній Раді та рішення для уряду щодо створення державної програми підтримки фармацевтичної галузі.

Меморандум передбачає спільну підготовку таких ініціатив, обмін експертною та юридичною підтримкою, а також представлення потреб прифронтових громад на державному рівні.

"Я дуже хочу, щоб цей меморандум став дієвим механізмом. Щоб ми створили робочу групу, напрацювали все необхідне на законодавчому рівні та для уряду і почали результативно працювати", – підкреслив голова АПМГ.

В Асоціації наголошують, що мешканці прифронтових громад мають і надалі отримувати необхідні ліки та медичну підтримку. Доступ до медикаментів залишається базовою потребою кожної людини незалежно від місця проживання, тому його забезпечення має бути спільним завданням громад, держави та фармацевтичної спільноти.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 листопада Ігор Терехов заявив, що Україна має продовжувати відбудову міст і прифронтових територій уже під час війни. Він наголосив, що відкладення розвитку таких регіонів може призвести до втрати населення, фахівців і бізнесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Терехов виступив проти заморожування соціальних виплат і підвищення податкового навантаження на українські родини та ФОПів. Він запропонував знизити податки на базові продукти харчування, а також тимчасово зменшити ПДВ на побутові енергоприлади.