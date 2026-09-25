Терехов инициировал законопроект о новой поддержке ВПЛ

Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий переход от отдельных выплат и статусов для внутренне перемещенных лиц к комплексной системе государственной поддержки. Документ предлагает создать единый маршрут сопровождения ВПЛ — от эвакуации до интеграции в новую общину или безопасного возвращения домой.

Об этом сообщила Ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Для детей ВПЛ предлагают ввести новый статус

В законопроекте предусматривается предоставление статуса внутренне перемещенных лиц детям, родившимся уже после перемещения их семей.

"Документ предлагает признавать внутренне перемещенными детей, родившихся уже после перемещения семьи. В настоящее время действующее законодательство фактически не предоставляет им такого статуса, что создает ситуацию, когда двое детей из одной семьи имеют разный объем прав", — говорится в источнике.

Увеличение выплат и отмена имущественных барьеров

Законопроект предусматривает повышение социальной помощи внутренне перемещенным лицам до уровня базовой социальной помощи. Также предлагается в течение первых шести месяцев после перемещения не учитывать доходы семьи при назначении помощи.

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"Человек, который вчера уехал из зоны обстрелов, не должен в первый месяц доказывать государству, что он достаточно беден для того, чтобы получать помощь", — заявил глава Терехов.

Авторы инициативы также предлагают пересмотреть имущественные критерии для получения выплат. В частности, приобретение квартиры без ремонта, недостроенного дома или земельного участка стоимостью до 2 млн грн, а также банковский депозит до 2 млн грн не должны автоматически становиться основанием для прекращения выплаты помощи.

"Государство также не должно прекращать выплаты без предупреждения — человек должен получить конкретную причину решения не позднее, чем через 10 дней", — сообщает АПМГ.

ВПЛ могут разрешить отказываться от жилья на ВОТ

Законопроект предлагает предоставить переселенцам возможность добровольно отказаться от жилья или своей доли в нем в пользу государства.

"Это позволит переселенцам, лишившимся доступа к своему имуществу из-за войны, получить компенсацию на приобретение нового жилья в безопасных регионах, а не оставаться в правовом тупике, когда формальная собственность делает невозможным получение государственной помощи", — сообщает Ассоциация прифронтовых городов и общин.

Предлагают создать единый маршрут поддержки

Одним из ключевых предложений является создание системы сопровождения ВПЛ по принципу "единого входа".

"Для этого уполномоченный государственный орган должен определить Координационный центр ВПЛ, который будет заниматься следующими вопросами: жилье, социальные услуги, трудоустройство, переквалификация, образование для детей, медицинская и другая необходимая помощь", — говорится в источнике.

Для трудоустройства ВПЛ хотят привлечь частные агентства

Законопроект также предусматривает привлечение частных агентств занятости к трудоустройству внутренне перемещенных лиц.

За трудоустройство человека агентству предлагается выплачивать вознаграждение в размере одной минимальной заработной платы. Еще две минимальные зарплаты оно сможет получить, если работник будет непрерывно работать у работодателя не менее шести месяцев. Сообщается, что для дефицитных и критически дефицитных профессий предусмотрены повышенные коэффициенты.

"Наша задача — не сделать ВПЛ постоянным получателем помощи, а дать человеку возможность как можно быстрее обрести самостоятельность", — подчеркнул Игорь Терехов.

Отдельно предлагается усилить поддержку пожилых людей, лиц с инвалидностью и тех, кто нуждается в постоянном уходе. В частности, речь идет о сочетании социальных услуг с проживанием и государственном финансировании стационарного ухода по принципу "деньги следуют за человеком".

"Если мы будем действовать сообща — парламент, общины, государство и сами представители ВПЛ — этот законопроект имеет все шансы стать не просто еще одним законом, а реально работающей системой поддержки людей. А это сегодня самое главное", — подытожил Игорь Терехов.

Отмечается, что представленный законопроект является результатом совместной кропотливой работы Ассоциации прифронтовых городов и общин, народных депутатов, юристов и экспертов социальной сферы и т. д.

Новини.LIVE сообщали, что председатель АПМГ Игорь Терехов также представил предложения Ассоциации к проекту государственного бюджета на 2027 год. Среди них — дополнительное финансирование восстановления и поддержки прифронтовых общин, сохранение их финансовой устойчивости, укрепление энергетической устойчивости, развитие социальной сферы и реализация приоритетных инфраструктурных проектов.

Мы сообщали, что он представил предложения Ассоциации к проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год. Среди них — увеличение финансирования восстановления и поддержки прифронтовых общин, сохранение их финансовой устойчивости, укрепление энергетической устойчивости, развитие социальной сферы и реализация приоритетных инфраструктурных проектов.