Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов призывает пересмотреть соцстандарты и расходы на медицину

Терехов призывает пересмотреть соцстандарты и расходы на медицину

Ua ru
24 сентября 2026 16:17
Терехов озвучил предложения прифронтовых общин в бюджет-2027
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

В ходе заседания правления Ассоциации прифронтовых городов и громад ее глава, мэр Харькова Игорь Терехов, озвучил предложения организации по проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год. Среди ключевых вопросов — увеличение финансирования на восстановление и поддержку прифронтовых общин, сохранение их финансовой устойчивости, укрепление энергетической устойчивости, развитие социальной сферы и реализация важных инфраструктурных проектов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Предложения АПМГ к Госбюджету-2027

В заседании приняли участие руководители общин, народные депутаты — представители межфракционных депутатских объединений "Прифронтовые территории" и "ВПЛ Украины".

Ігор Терехов
Заседание правления Ассоциации прифронтовых городов и общин. Фото: АПМГ

"Вопросы, которые мы обсуждаем, напрямую касаются финансовой устойчивости наших общин, поддержки людей и бизнеса, а также тех решений, которые необходимо было принять еще вчера. Поэтому я очень рассчитываю на откровенный и конструктивный разговор. Люди в наших общинах ждут конкретных решений со стороны государства", — отметил Терехов.

Совокупная потребность прифронтовых громад в дополнительных ресурсах составляет почти 67 миллиардов гривен, а ещё 8,4 миллиарда гривен необходимо направить на 51 приоритетный инвестиционный проект в сфере медицины, энергетики, жилищного хозяйства и водоснабжения. Общий объем просчитанных предложений достигает 75 миллиардов гривен.

Читайте также:

"Мы пришли не с перечнем пожеланий. Специалисты Ассоциации просчитали практически каждое из предложенных направлений. На сегодняшний день у нас есть пакет предложений на 75 миллиардов гривен. За этой цифрой стоят очень конкретные вещи: водопроводы и системы водоотведения, больницы, укрытия, энергетика, жилье и коммунальная инфраструктура. То есть объекты, от которых в прямом смысле зависит, останутся ли люди в своих общинах и смогут ли эти общины нормально функционировать", — говорит Терехов.

Среди основных предложений прифронтовых регионов к бюджету-2027:

  • оставление 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местных бюджетах с обязательным направлением дополнительных 4% на ремонт коммунальных сетей, транспорт и социальную сферу;
  • отмена изъятия реверсной дотации из бюджетов общин, функционирующих в условиях боевых действий;
  • полное финансирование компенсации разницы в тарифах (в проекте предусмотрено 18,2 млрд грн);
  • увеличение образовательной субвенции как минимум на 25 млрд грн для постепенного повышения зарплат учителям до 2–3 прожиточных минимумов;
  • повышение минимальной заработной платы с 9 546 грн до 10 тыс. грн, а минимальной пенсии — до 6 тыс. грн;
  • предусмотреть достаточные ресурсы на социальные услуги, поддержку семей с детьми, людей с инвалидностью, критическую инфраструктуру, энергетическую устойчивость и обращение с отходами, образовавшимися в результате разрушений.

Участники заседания одобрили предложения о сохранении 64% поступлений НДФЛ, компенсации тарифной разницы и возможности использовать неизрасходованные бюджетные средства в последующих бюджетных периодах.

Такой механизм предлагается применять, если реализация проектов задерживается из-за рисков для безопасности или несвоевременного поступления финансирования.

В то же время народные депутаты обсудили необходимость законодательной защиты для граждан, которые остаются работать и жить в прифронтовых общинах.

В частности, речь шла о дополнительных гарантиях для работников, обеспечивающих жизнедеятельность общин в условиях постоянной опасности, а также об учете особенностей таких условий труда при расчете пенсионного стажа.

По словам Терехова, поддержка тех, кто сегодня остается и работает рядом с войной, — это одновременно и вопрос нынешней устойчивости, и будущего этих территорий.

Он подчеркнул, что АПМГ вместе с народными депутатами продолжит доработку соответствующего законопроекта и после завершения работы над текстом приступит к его регистрации в Раде.

"Громады лучше всего видят потребности людей и территорий. Правительство формирует государственный бюджет и государственную политику, а парламент принимает окончательные решения. И наша задача — сделать так, чтобы в этом процессе голос прифронтовых общин не затерялся. Ведь от всех этих цифр, в конечном счёте, зависит самое главное. Способность наших общин работать, восстанавливаться и обеспечивать нормальную жизнь для людей, там до сих пор самое трудное", — добавил Терехов.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове предлагают урегулировать деятельность ОСМД в домах, которые были полностью уничтожены в результате боевых действий. Терехов считает, что после разрушения таких домов объединения совладельцев должны автоматически прекращать деятельность. Также он предлагает урегулировать задолженность перед коммунальными предприятиями и жильцами.

Ранее Терехов сообщил, что в настоящее время в Харькове проживает около 1,4 млн человек. Среди них 233 тысячи человек являются внутренне перемещенными. Кроме того, в городе стало больше детей.

госбюджет деньги Украина Игорь Терехов политики
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации