Терехов озвучил предложения прифронтовых общин в бюджет-2027

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

В ходе заседания правления Ассоциации прифронтовых городов и громад ее глава, мэр Харькова Игорь Терехов, озвучил предложения организации по проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год. Среди ключевых вопросов — увеличение финансирования на восстановление и поддержку прифронтовых общин, сохранение их финансовой устойчивости, укрепление энергетической устойчивости, развитие социальной сферы и реализация важных инфраструктурных проектов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины, передает Новини.LIVE.

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Предложения АПМГ к Госбюджету-2027

В заседании приняли участие руководители общин, народные депутаты — представители межфракционных депутатских объединений "Прифронтовые территории" и "ВПЛ Украины".

Заседание правления Ассоциации прифронтовых городов и общин. Фото: АПМГ

"Вопросы, которые мы обсуждаем, напрямую касаются финансовой устойчивости наших общин, поддержки людей и бизнеса, а также тех решений, которые необходимо было принять еще вчера. Поэтому я очень рассчитываю на откровенный и конструктивный разговор. Люди в наших общинах ждут конкретных решений со стороны государства", — отметил Терехов.

Совокупная потребность прифронтовых громад в дополнительных ресурсах составляет почти 67 миллиардов гривен, а ещё 8,4 миллиарда гривен необходимо направить на 51 приоритетный инвестиционный проект в сфере медицины, энергетики, жилищного хозяйства и водоснабжения. Общий объем просчитанных предложений достигает 75 миллиардов гривен.

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"Мы пришли не с перечнем пожеланий. Специалисты Ассоциации просчитали практически каждое из предложенных направлений. На сегодняшний день у нас есть пакет предложений на 75 миллиардов гривен. За этой цифрой стоят очень конкретные вещи: водопроводы и системы водоотведения, больницы, укрытия, энергетика, жилье и коммунальная инфраструктура. То есть объекты, от которых в прямом смысле зависит, останутся ли люди в своих общинах и смогут ли эти общины нормально функционировать", — говорит Терехов.

Среди основных предложений прифронтовых регионов к бюджету-2027:

оставление 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местных бюджетах с обязательным направлением дополнительных 4% на ремонт коммунальных сетей, транспорт и социальную сферу;

отмена изъятия реверсной дотации из бюджетов общин, функционирующих в условиях боевых действий;

полное финансирование компенсации разницы в тарифах (в проекте предусмотрено 18,2 млрд грн);

увеличение образовательной субвенции как минимум на 25 млрд грн для постепенного повышения зарплат учителям до 2–3 прожиточных минимумов;

повышение минимальной заработной платы с 9 546 грн до 10 тыс. грн, а минимальной пенсии — до 6 тыс. грн;

предусмотреть достаточные ресурсы на социальные услуги, поддержку семей с детьми, людей с инвалидностью, критическую инфраструктуру, энергетическую устойчивость и обращение с отходами, образовавшимися в результате разрушений.

Участники заседания одобрили предложения о сохранении 64% поступлений НДФЛ, компенсации тарифной разницы и возможности использовать неизрасходованные бюджетные средства в последующих бюджетных периодах.

Такой механизм предлагается применять, если реализация проектов задерживается из-за рисков для безопасности или несвоевременного поступления финансирования.

В то же время народные депутаты обсудили необходимость законодательной защиты для граждан, которые остаются работать и жить в прифронтовых общинах.

В частности, речь шла о дополнительных гарантиях для работников, обеспечивающих жизнедеятельность общин в условиях постоянной опасности, а также об учете особенностей таких условий труда при расчете пенсионного стажа.

По словам Терехова, поддержка тех, кто сегодня остается и работает рядом с войной, — это одновременно и вопрос нынешней устойчивости, и будущего этих территорий.

Он подчеркнул, что АПМГ вместе с народными депутатами продолжит доработку соответствующего законопроекта и после завершения работы над текстом приступит к его регистрации в Раде.

"Громады лучше всего видят потребности людей и территорий. Правительство формирует государственный бюджет и государственную политику, а парламент принимает окончательные решения. И наша задача — сделать так, чтобы в этом процессе голос прифронтовых общин не затерялся. Ведь от всех этих цифр, в конечном счёте, зависит самое главное. Способность наших общин работать, восстанавливаться и обеспечивать нормальную жизнь для людей, там до сих пор самое трудное", — добавил Терехов.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове предлагают урегулировать деятельность ОСМД в домах, которые были полностью уничтожены в результате боевых действий. Терехов считает, что после разрушения таких домов объединения совладельцев должны автоматически прекращать деятельность. Также он предлагает урегулировать задолженность перед коммунальными предприятиями и жильцами.

Ранее Терехов сообщил, что в настоящее время в Харькове проживает около 1,4 млн человек. Среди них 233 тысячи человек являются внутренне перемещенными. Кроме того, в городе стало больше детей.